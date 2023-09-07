Выставка «Моне в ярком свете» бьёт рекорды посещаемости, а Гримальди Форум анонсирует три следующие выставки

Почти 120 000 человек посетили летнюю экспозицию в Гримальди Форуме Монако.

«Благодаря вам мы установили рекорд: 120 000 благодарностей», — гласит сообщение на странице Гримальди Форума Монако (GFM) в Facebook, подчеркивая успех двухмесячной экспозиции. К середине августа число посетителей превысило 65 000, а к завершению «Моне в ярком свете» их стало еще больше. В последние дни выставки конгресс-центр Монако ежедневно принимал 4 000 человек.

«С учетом продолжительности мероприятия, это самая посещаемая выставка в истории Гримальди Форума! Мы гордимся таким результатом, и я хочу выразить благодарность всем нашим командам за их превосходную работу», — сказала генеральный директор конгресс-центра Сильви Бьянкери (Sylvie Biancheri). 80% посетителей приехали из Монако и Франции, но многие прибыли из других, преимущественно европейских, стран. При этом около 10% составили итальянцы, привлеченные работами Клода Моне, созданными в городах Бордигера и Дольчеаква.

Объявлены темы трёх следующих летних выставок

«Уильям Дж.М. Тёрнер: величественное наследие» пройдет с 6 июля по 1 сентября 2024 года. Эта выставка будет посвящена известному британскому художнику, акварелисту и гравёру, ушедшему из жизни в 1851 году.

Флагманской выставкой Гримальди Форума в 2025 году станут «Цвета: шедевры Центра Помпиду». Парижский музей, в фонде которого находятся более 140 000 произведений XX и XXI веков, закроется на реконструкцию осенью 2024 года сроком на 5 лет. Тем не менее, его знаменитые коллекции современного искусства будут доступны для просмотра в Монако всего через несколько месяцев.

В Княжеском дворце пройдёт выставка работ Пабло Пикассо

«Монако и автомобили» запланирована на лето 2026 года. В 2020 году из-за эпидемиологической обстановки конгресс-центр был вынужден отменить выставку, приуроченную к его 20-летию. Однако усилия и поиски уникальных автомобилей, продолжавшиеся три года, не были напрасны: новая дата выставки уже назначена. До встречи в 2026 году!