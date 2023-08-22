В Княжеском дворце пройдёт выставка работ Пабло Пикассо

Пабло Пикассо, «Мужчина смотрит на спящую женщину», Динар, 1922 г., дерево, карандаш и масло, 19x24 см, Фонд Альмины и Бернара Руиз-Пикассо (Fundación Almine y Bernard Ruiz-Picasso) © FABA Фото: Hugard & Vanoverschelde © Наследие Пикассо 2023

В сентябре в Монако откроется новая выставка.

Культурный календарь Княжества обогатится еще одним значимым событием. С 16 сентября по 15 октября в Княжеском дворце Монако посетителей ждет уникальная экспозиция, посвященная творчеству великого испанского художника и скульптора Пабло Пикассо.

Кураторы выставки приглашают рассмотреть творчество создателя «Герники» под особым углом. Экспозиция акцентирует внимание на античной тематике. Несмотря на то что Пикассо славится своим вкладом в современное искусство, он на протяжении всей жизни тщательно исследовал культурное наследие древних греков и римлян. Археологические находки в Помпеях и Геркулануме, древнее искусство Неаполя и Рима вдохновили художника, открыв для него богатейшее живописное, скульптурное и архитектурное наследие Античности.

Выставку оформила Сесиль Дегос (Cécile Degos), а организацию взял на себя Фонд Альмины и Бернара Руиз-Пикассо при содействии куратора Франчески Феррари. Экспозиция вписывается в рамки международного проекта «Празднование Пикассо 1973-2023», приуроченного к 50-летию со дня кончины художника.

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Произведения, возможно, не слишком известные большинству зрителей, в течение месяца будут соседствовать с недавно отреставрированными фресками XVI века во дворце, затрагивая темы разрушения, упадка, стойкости и возрождения.

Подробную информацию о выставке «Пабло Пикассо и Античность» можно узнать на официальном сайте Княжеского дворца.