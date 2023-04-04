Княжеский дворец Монако: приходите полюбоваться реставрацией фресок до 15 октября

С 2015 года в самом центре княжеского дворца идет реставрация фресок эпохи Возрождения. Публика сможет теперь восхититься последними отреставрированными фресками в Больших апартаментах.

В тронном зале княжеского дворца реставраторы пишут, ретушируют и открывают новое. Они ведут свою кропотливую работу на потолке, на лесах, на высоте нескольких метров. Около двадцати специалистов меняются на месте пять дней в неделю.

Сидя на забавных самодельных сидениях, реставраторы и художники культурного наследия проявляют впечатляющую концентрацию. С сегодняшнего дня публика может полюбоваться их работой. Во время посещений тронного зала реставрация будет продолжаться еще несколько месяцев.

© Поль Шаруа (Paul Charoy) / Monaco Tribune

В воскресенье, 2 апреля, Большие апартаменты снова распахнули свои двери публике. Посетители могут ознакомиться с 600 м² уже обнаруженных и отреставрированных фресок, представленных год назад, в различных залах дворца.

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«Когда мы сюда приходим, большинство посетителей думает, что убранство дворца относится к ХIХ веку. И действительно, в XIX веке прошла большая кампания по реставрации дворца. На главном дворе был написан целый живописный ансамбль. Мы предполагаем, что он был написан поверх уже существующих фресок», объясняет Кристиан Готье, руководитель проекта реставрации.

В 2015 году, в сопровождении первой группы художников культурного наследия, специалистов по фрескам, он начал этот титанический проект. По мере продвижения работ были найдены новые фрески «в более или менее хорошем состоянии». В Галерее Эркюль восстановлено 85% оригинальных фресок.

5 вещей, которые необходимо знать перед посещением Княжеского дворца Монако

© Поль Шаруа (Paul Charoy) / Monaco Tribune

Полезная информация:

Билетные кассы

Посещения продлятся до 15 октября 2023 года.