Чем заняться в Монако в августе 2023? Пять необычных идей

Вы в августе будете в Монако? Monaco Tribune знакомит вас с другой стороной Княжества.

В августе кипящая жизнь Княжества начинает понемногу стихать. Основные события прошли, мероприятий становится меньше, пришло время всем отдыхать! Monaco Tribune предлагает вам «необычную» программу на август.

1. Ознакомиться с наследием Казино

Казино Монте-Карло хранит богатейшее художественное наследие – © Monte-Carlo SBM

На первый взгляд, пойти в Казино Монте-Карло кажется не очень оригинальной идеей. Несомненно, это самое знаменитое здание в Монако, но на него можно посмотреть и иначе. Monaco Tribune недавно посвятило несколько статей культурному наследию компании Société des Bains de Mer, включая Казино. Мы, в частности, познакомились с секретами его живописи. К фасадом в стиле Прекрасной эпохи и изысканным игровым залам добавляются многочисленные произведения искусства. Среди них, в основном, живопись под потолками залов. Большие пестрые холсты написаны с 1863 по 1910 год. Стили и веяния сходятся в общем персонаже – женщине. Это стоит увидеть!

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2. Понаблюдать за реставрацией фресок

Нам удалось добраться до реставраторов на лесах. Впечатляюще! © Поль Шаруа (Paul Charoy) / Monaco Tribune

Эту незаурядную работу не часто можно увидеть так близко. До октября Тронный зал княжеского дворца принимает нескольких реставраторов, работающих под потолком. На верхушке лесов они сантиметр за сантиметром ретушируют различные фрески, представляющие сюжеты из мифологии. Около двадцати специалистов меняются на месте пять дней в неделю. Эти произведения искусства относятся к эпохе Возрождения, и наблюдение за их реставрацией не оставляет равнодушным никого!

Полезная информация:

Билетные кассы

Посещения продлятся до 15 октября 2023 года.

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3. Кино под открытым небом

Киносеансы проходят на Скале Монако, в уникальной атмосфере. © Все права защищены

Пока на остальной территории Франции идут дожди и веет прохлада, на нашем юге царят солнце и тепло. Идеальные условия, чтобы воспользоваться несколькими сотнями мест Monaco Open Air Cinema на обрыве над морем, напротив изолятора временного содержания Монако, в оригинальной атмосфере. Программа на август – насыщенная: по одному сеансу в день, в оригинальной версии с субтитрами. Мы рекомендуем посмотреть на большом экране последний фильм Кристофера Нолана – «Оппенгеймер» – о создании первой атомной бомбы в 40-е годы. Это отличный фильм Нолана, и, к счастью, в августе он будет показан пять раз. Наряду с ним – «Барби», «Миссия невыполнима» и «Особняк с приведениями». Программа – здесь.

Полезная информация:

Паркинг Chemin des pêcheurs, выход на уровне 2, 98000 Монако

Часы работы: 20:45 – Начало сеанса: 21:30 – Начало фильма: 22:00

Полный тариф: 11,50 евро / Студенты: 9,00 евро

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4. Знакомство с поп-ап барами

Lounge Solaire и Crystal Loune – среди нескольких поп-ап баров, открытых летом. © SBM

Знаменитые монакские отели открывают свои бары только на лето. В этих уникальных местах приятно выпить бокал вина. В августе можно посетить Mada Lounge от отеля Mada One; Crystal Lounge от отеля Эрмитаж, который на лето расположился в садах Эксельсиор; Lounge Solaire от Вдовы Клико в сквере Бомарше отеля Эрмитаж; Latino Lounge от отеля Метрополь и Malizia Mar. Этот бар-ресторан уже третий год подряд открывается на набережной Казираги.

Откройте для себя летние поп-ап бары Монако

Недавно открылось несколько новых ресторанов в Монако и его окрестностях. В Рокбрюн-Кап-Мартен «Pirate» возродился под названием Loulou Pirate; после культового Stars’N’Bars открылся Conscientiae; после нескольких месяцев ремонта вновь заработал African Queen. Редакция Monaco Tribune нашла для вас лучшие рыбные рестораны Княжества!

5. Загляните в эскейп-рум

Четыре эскейп-рум Княжества предлагают захватывающие приключения. © Все права защищены

На территории Монако – несколько эскейп-рум, в которых неизбежно погружение в среду, необходим командный дух и находчивость. Редакция Monaco Tribune насчитала четыре игровых площадки в Княжестве – от вокзала Монако, через променад Оноре II, до Океанографического музея. Погрузитесь в Монако начала ХХ-го века, затем в Нью-Джерси эпохи «années folles», в шикарный PLM EXPRESS, впервые прибывший на вокзал Монте-Карло 19 октября 1868 года, или на яхту «Принцесса Алис II» в 1901 году. Игры на любой вкус! Отличная идея для всей семьи. Час игры стоит около тридцати евро.

Загляните в эскейп-рум Княжества