Больё-сюр-Мер: легендарный ресторан African Queen вновь открывает свои двери

В меню значатся культовые рецепты оригинального заведения 1969 года в сочетании с новыми изысканными деликатесами.

Это был один из приоритетных проектов Рикардо Жирауди (Riccardo Giraudi). Когда он приобрел легендарный ресторан African Queen в Больё-сюр-Мер в партнерстве с Патриком Джиоаннини (Patrick Gioannini) и Филиппом Шрики (Philippe Schriqui), основатель Beefbar надеялся, как он сказал нам несколько месяцев назад, «переосмыслить концепцию и привести ее в соответствие с духом времени».

После нескольких месяцев ремонтных работ заведение, увидевшее свет в 1969 году, вновь ждёт гостей в обновленных интерьерах, разработанных архитекторами монегасской фирмы Humbert & Poyet. Этнические штрихи, плетеные ротанговые кресла, обожжённое дерево, кожа и изумрудно-зеленая плитка — главные элементы оформления, а увитая листьями терраса и новая веранда позволяют посещать ресторан круглый год.

В меню постоянные клиенты с удовольствием найдут фирменные блюда African Queen: пиццу с трюфелями, приготовленную в дровяной печи, традиционный салат «Нисуаз» с брюшком тунца в масле, созданный прямо на ваших глазах, африканский салат с пальмовой сердцевиной и орехами пекан, широкий выбор запеченной в духовке рыбы…

Beefbar назван лучшим мясным рестораном

Аутентичная кухня, которой славится African Queen, дополнилась новыми творениями, среди которых тарт-татен с консервированными помидорами и сырным печеньем из пармезана, креветки с оливковым маслом и ментонским лимоном, тающий во рту антрекот из мраморной говядины и мягкая черная треска с супом мисо и настойкой пастис. На десерт сладкоежки могут выбрать из ромовой бабы, пирожного «Тропезьен» с ванильным пралине или арахисовым слоёным тортом «а-ля Баноффи».

Шеф-кондитер создал меню изысканных десертов — © Седу

Хотя ресторан только что открылся, чтобы заглянуть в бар, придется набраться терпения до 2024 года. Он будет расположен на крыше ресторана с видом на море.

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