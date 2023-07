Beaulieu-sur-Mer : Le mythique African Queen rouvre ses portes

Au menu, des recettes emblématiques de l’institution de 1969, couplées à de nouvelles créations gourmandes.

C’était l’un des projets phares de Riccardo Giraudi. En faisant l’acquisition du mythique restaurant African Queen à Beaulieu-sur-Mer, en association avec Patrick Gioannini et Philippe Schriqui, le fondateur du Beefbar espérait, comme il nous le confiait il y a quelques mois, « réinterpréter ce concept et le mettre au goût du jour. »

Et c’est après plusieurs mois de travaux, dans un cadre imaginé par les architectes de l’agence monégasque Humbert & Poyet, que l’institution de 1969 vient de rouvrir. Touches ethniques, chaises en rotin tressé, bois brûlé, cuir et carreaux de faïence vert émeraude font partie du décor, ainsi qu’une terrasse verdoyante et une nouvelle véranda, pour profiter du restaurant toute l’année.

Dans l’assiette, les habitués auront le plaisir de retrouver les plats signatures de l’African Queen. Pizza à la truffe cuite au feu de bois, traditionnelle salade niçoise à la ventrêche de thon à l’huile préparée devant vous, salade africaine aux cœurs de palmier et noix de pécan, sélection de poissons simplement grillés au four…

Une cuisine authentique, qui a fait la renommée de l’African Queen, à laquelle s’ajoutent de nouvelles créations, comme la tarte tatin aux tomates confites et sablé au parmesan, des crevettes tièdes à l’huile d’olive et au citron de Menton, une entrecôte de Wagyu fondante ou encore un Black Cod moelleux au miso et pastis. Pour le dessert, les gourmands pourront profiter d’un baba imbibé de rhum, d’une moelleuse Tropézienne garnie d’un praliné vanille ou du gâteau « Mille Crêpes » façon Banoffee à la cacahuète.

Le pâtissier a imaginé une carte des desserts gourmande – © Cedou

A noter que si le restaurant vient de rouvrir, il faudra encore attendre 2024 pour profiter du bar. Ce dernier sera situé sur le rooftop du restaurant, face à la mer.

Infos pratiques :