Beaulieu-sur-Mer: il mitico African Queen riapre i battenti

Nel menù, ricette simbolo del locale del 1969 abbinate a nuove creazioni gourmet.

Era uno dei principali progetti di Riccardo Giraudi. Quando ha acquisito il leggendario ristorante African Queen di Beaulieu-sur-Mer, in collaborazione con Patrick Gioannini e Philippe Schriqui, il fondatore di Beefbar sperava, come ci ha detto qualche mese fa, di “reinterpretare questo concept e renderlo attuale”.

Dopo diversi mesi di ristrutturazione, in un ambiente progettato dagli architetti dello studio monegasco Humbert & Poyet, l’istituzione del 1969 ha appena riaperto i battenti. L’arredamento etnico prevede sedie in rattan intrecciato, legno bruciato, pelle e piastrelle verde smeraldo, così come una terrazza ricca di vegetazione e una nuova veranda, per poter godere del ristorante tutto l’anno.

Nel menù, i clienti abituali saranno felici di trovare i piatti tipici dell’African Queen. Pizza al tartufo cotta nel forno legna, insalata tradizionale nizzarda con ventresca di tonno sott’olio preparata sotto i vostri occhi, insalata africana con cuori di palma e noci pecan, una selezione di pesce grigliato al forno…

L’autentica cucina che ha reso famoso l’African Queen è affiancata da nuove creazioni, come la tarte tatin con pomodori confit e frolla al parmigiano, i gamberi caldi con olio d’oliva e limone di Mentone, la costata di Wagyu e il Black Cod morbido con miso e pastis. Per quanto riguarda i dessert, potrete assaggiare un babà imbevuto di rum, una Tropézienne morbida ricoperta di pralina alla vaniglia o la torta “Mille Crêpes” alle arachidi in stile Banoffee.

Il pasticcere ha ideato un menù di dessert gourmet – © Cedou

Anche se il ristorante ha appena riaperto, per il bar bisognerà aspettare il 2024. Questo si troverà sul rooftop, di fronte al mare.

