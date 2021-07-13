











Поп-ап бары являются обязательным атрибутом лета и ценятся своей радушной атмосферой и оригинальностью. Эта тенденция не обошла стороной и Княжество, где этим летом открылось сразу несколько баров на любой вкус.

Le Malizia Mar

Сперва отправимся в Солярий на набережной Казираги (Quai Casiraghi), где расположен поп-бар Le Malizia Mar от ресторана Le Mystic. Отсюда открывается захватывающий вид: с одной стороны — на море, а с другой — на порт Эркюль. Прекрасная возможность насладиться коктейлем в тени зонтиков у самого моря. Здесь также можно и перекусить: меню средиземноморское, легкое и изысканное.

Le Malizia Mar © Monaco Tribune / Simon Zwierniak

Открыт с 9 утра до полуночи, до конца сентября Дополнительная информация по телефону +33 6 78 63 25 21 Или на их странице в Instagram

Le Mada Lounge

Мы в районе Монте-Карло с его знаменитым казино, магазинами, а этим летом еще и с новым поп-ап баром от Mada One, расположенным в Саду Казино (Jardins du Casino). Заведение предлагает своим гостям изысканный декор: вы можете расположиться в плетеных креслах вокруг фонтана, чтобы насладиться шикарным сэндвичем от шеф-повара Марселя Равина в сопровождении переосмысленного коктейля Spritz. Если вдруг у вас нет настроения для коктейля, заведение предлагает холодный чай и домашний лимонад.

Le Mada Lounge © Monte-Carlo SBM

Открыт с 16:00 до 21:30 каждый день недели и с 16:00 до 22:30 по четвергам на концерты поп-рока или джаза Jardins du Casino

Летнее кафе при отеле Hermitage

Ресторан Le Limùn Bar предлагает часть своего меню в летнем кафе в саду, прямо напротив входа в отель Hermitage. Кафе открыто с 12:00 до 20:00 и предлагает гостям насладиться напитками и легкими блюдами, как, например, салат «Цезарь» или «Нисуаз» в живописной атмосфере летнего сада. Кафе закроется в конце августа, но вернется зимой, чтобы согреть гостей и жителей Монако стаканчиком глинтвейна.

Летнее кафе при отеле Hermitage © Monaco Tribune / Simon Zwierniak

Открыт с 12:00 до 20:00 каждый день до конца августа Square Beaumarchais

Le Pantone

После путешествия в сюрреалистический мир Альберто Джакометти, насладитесь напитком у Гримальди Форума. На всем протяжении выставки (до 29 августа), откройте для себя закусочную Pantone. Заведение, открытое до 22:30 и предлагает всем желающим сэндвичи, закуски и мороженное. С бокалом Spritz в руке на залитой солнцем Эспланаде имени Княгини Грейс — чем не сюрреалистическая ситуация?

Le Pantone © Monaco Tribune / Simon Zwierniak

Заведение открыто с утра до вечера (22:30), до 29 августа 10 Av. Princesse Grace, Grimaldi Forum

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