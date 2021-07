I temporary bar, spesso apprezzati per la convivialità e l’originalità, sono dei must di ogni estate che soddisfano tutti i gusti. Una moda che ha travolto anche il Principato.

Il Malizia Mar

Prima fermata al Solarium del Quai Casiraghi, sopra il molo, per scoprire la succursale del Mystic. Il Malizia Mar offre una vista incredibile, da un lato sul mare e dall’altro sul Port Hercule. Il luogo perfetto per sorseggiare un cocktail al fresco sotto l’ombrellone. Una freschezza che ritorna anche nella loro cucina: il menù è mediterraneo, leggero e raffinato.

Il Malizia Mar © Monaco Tribune / Simon Zwierniak

Aperto dalle 9:00 a mezzanotte, fino a fine settembre

Maggiori informazioni al +33 6 78 63 25 21

O sulla pagina Instagram

Il Mada Lounge

Monte-Carlo, i casinò, i negozi… e i temporary bar. L’ampliamento del Mada One sfoggia un arredamento particolare, perfettamente in tema con i Giardini del casinò. Ci si accomoda su poltrone in vimini attorno alla fontana, per gustare un sandwich gourmet dello Chef Marcel Ravin, Accompagnato da uno spritz rivisitato. Se i cocktail non fanno al caso vostro, potrete optare per un té freddo o delle bibite della casa.

Il Mada Lounge © Monte-Carlo SBM

Aperto dalle 16:00 alle 21:30 tutti i giorni della settimana

e dalle 16:00 alle 22:30 il giovedì, per concerti pop-rock o jazz

Giardini del Casinò

Il food truck dell’Hotel Hermitage

Grazie al food truck di Limùn Bar, potrete provare alcuni piatti del ristorante dalle 12:00 alle 20:00, in uno scenario campestre ai piedi dell’Hotel Hermitage. Potrete assaporare pietanze salate e dolci, come la Ceasar salad, l’insalata nizzarda o la rinfrescante macedonia di frutta fresca di stagione. Il food truck chiude i battenti a fine agosto, ma ritorna nello stesso posto in inverno per offrire un buon vin brulé.

Il food truck dell’Hotel Hermitage © Monaco Tribune / Simon Zwierniak

Aperto dalle 12:00 alle 20:00 tutti i giorni fino a fine agosto

Square Beaumarchais

Il Pantone

Dopo essere approdati nel mondo surrealista di Alberto Giacometti, godetevi un drink nei pressi del Grimaldi Forum. Fino al 29 agosto, nello stesso periodo della mostra, potrete contare sul Pantone, uno snack-bar aperto fino alle 22:30, che offre pietanze dolci e salate, tra cui gelati, sandwich e anche bevande. Sorseggiare uno spritz sotto il sole sull’Esplanade Princesse Grace è davvero surreale…

Il Pantone © Monaco Tribune / Simon Zwierniak

Aperto da mattina a sera (22:30), fino al 29 agosto

10 Av. Princesse Grace, Grimaldi Forum

