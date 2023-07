Quels sont les bars éphémères ouverts cet été à Monaco ?

Les bars éphémères, souvent appréciés pour leur convivialité et leur originalité, sont des lieux incontournables pour l’été et pour tous les goûts. Une mode qui n’échappe pas à la Principauté.

En pleine période estivale, Monaco Tribune vous emmène faire le tour des bars… à durée limitée !

Le Malizia Mar

Le Malizia Mar © DR

Premier arrêt au Solarium du Quai Casiraghi, au-dessus de la digue, pour découvrir l’annexe du Mystic. Le Malizia Mar propose une vue imprenable – d’un côté la mer et de l’autre le Port Hercule. L’occasion parfaite pour profiter d’un cocktail à l’ombre des parasols, au frais. Une fraîcheur que l’on retrouve dans leur cuisine : la carte est méditerranéenne, légère et raffinée. Cette année marque la troisième ouverture saisonnière de l’établissement.

Ouverture de 9h à minuit, du 1er avril au 31 octobre.

Le Mada Lounge

Le Mada Lounge © Monte-Carlo SBM

Monte-Carlo, son casino, ses magasins… et son bar éphémère. L’extension du Mada One propose une décoration travaillée, parfaitement intégrée dans les Jardins du Casino. On s’installe dans des fauteuils en osier, autour de la fontaine, pour déguster un sandwich chic du Chef Marcel Ravin, accompagné d’un Spritz retravaillé. Si l’envie n’est pas au cocktail, l’établissement propose des thés glacés et des sodas maison.

Du 1er juillet au 27 août 2023 : du mercredi au dimanche de 17h à 23h

Jardins Boulingrins

Pas de réservations, informations au +377 98 06 68 68

Le Crystal Lounge

Ambiance de soirée d’été au Crystal Lounge. © Crystal Bar – SBM

Chaque été, le Crystal Bar de l’Hotel Hermitage prend ses quartiers d’été dans les Jardins de l’Excelsior. Il offre alors une atmosphère lounge pour des soirées à la belle étoile au cœur de Monte-Carlo, avec son large choix de boissons, un bar à chicha, une carte de finger food et des assortiments et planches à partager. Lieu quelque peu secret avec vue sur la mer et le port !

Ouvert du 1er juillet au 27 août, de 17h à 1h du matin tous les jours.

Informations au +377 98 06 98 99

Lounge Solaire

Un bar couleur jaune, emblématique de la marque de champagne. © Monte-Carlo SBM

C’est un tout nouveau pop-up Veuve Cliquot sur le Square Beaumarchais de l’Hôtel Hermitage. Solaire fait référence à la couleur de la marque, un jaune emblématique depuis 1877, celle du soleil levant, mais aussi une ode à la joie et à l’optimisme. A la carte : champagne, boissons rafraichissantes, boissons chaudes, délices salés et gourmandises sucrées, à déguster sur place ou à emporter. Tous les dimanches soirs de 17h à 20h, ne manquez pas le Live Dj avec DJ Mr. Jaz !

Rendez-vous tous les jours de l’été de 12h à 20h, du 17 mai au 1er octobre 2023.

Informations au +377 98 06 98 48

Latino Lounge

L’occasion d’admirer la terrasse imaginée par Karl Lagerfeld. © Hôtel Métropole Monte-Carlo

Direction l’Hôtel Métropole de Monte-Carlo. Du mardi au samedi, la latino lounge prend son emplacement sur la terrasse imaginée par Karl Lagerfeld. À cette occasion, des assiettes inspirées de l’Amérique latine ont été créées par le Chef Christophe Cussac. La carte de boisson est, elle, en collaboration avec les tequilas Clase Azul & Komos. Huit cocktails signatures sont à découvrir. Les jeudi, vendredi et samedi, place à la musique live avec une ambiance latino.

Du mardi au samedi, de 18h30 à 22h.

Informations au +377 93 15 15 75

