











От Карибских островов до Азии, через Италию и побережье… Побалуйте себя чем-то вкусным этим летом!

Общество Monte-Carlo Société Bains de Mer (SBM) продолжает летний сезон, полный вкусов и ароматов. Благодаря появлению новых ресторанов и возвращению гостей, любители гастрономии обязательно найдут что-то для себя.

До 12 сентября Crystal Bar переезжает в сад Excelsior, превращаясь в Crystal Lounge. В саду с видом на море вас ждут удивительные вечера под звездами. Наслаждайтесь коктейлями или винами из самого большого в мире частного погреба в кругу друзей или семьи.

Шеф-повар Марсель Равин (Marcel Ravin) возвращается в Blue Bay отеля Monte-Carlo Bay Hotel & Resort с 1 июля. Еженедельно со среды по субботу мастер будет подавать блюда меню, вдохновленного его карибским происхождением с нотами Средиземноморья. Местные и карибские продукты, фрукты, овощи и травы, собранные в саду повара, откроют для вас мир новых вкусов.

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Рестораны открываются снова

Мекка для вечеринок в порту — La Rascasse — снова откроется с 1 июля. С 17.00 сюда можно пригласить друзей и повеселиться! Со вторника по субботу здесь будет играть ди-джей. «Счастливые часы» — с 18.00 до 20.00.

Подарите себе путешествие в Италию в Train Bleu с 1 июля. Знаковый ресторан казино Монте-Карло вновь открывается и будет работать с четверга по воскресенье. Шеф-повар Тьерри Саез-Манзанарес (Thierry Saez-Manzanares) возьмет вас на борт репродукции вагона-ресторана. Путешествие в один конец, атмосфера Прекрасной эпохи и изысканная кухня — все для уникального опыта!

Глобальная концепция Buddha Bar с лаунж-баром с 18:00 и рестораном с 19:00 снова открывается с 4 июля. Заведение будет работать со вторника по воскресенье включительно. Откройте для себя ароматы Азии, предложенные шеф-поваром Эриком Гиймо (Eric Guillemaud) в уютном зале ресторана. Где бы вы ни находились — в лаунже, на террасе или под защитой монументального Будды внутри, музыкальная атмосфера DJ Papa дополнит ваш вечер.

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