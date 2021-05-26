











Группа Monte-Carlo Société des Bains de Mer приветствует нового шеф-повара знаменитого ресторана Elsa. Манон Флери (Manon Fleury) известна новаторскими решениями в области кухни с «нулевыми отходами». С 28 мая блюда самого экологически чистого меню можно попробовать в Монако!

Овощной пирог, морской лещ, приготовленный на фиговых листах, и желе из цветов настурции: шеф-повар Манон Флери готова всегда использовать средиземноморские продукты. В частности, в блюда включены ингредиенты, собранные недалеко от Княжества, в саду Antipodes в Ментоне и в Рокебрюн — Кап-Мартен.

От кожуры до ботвы: ничего не выбрасывается

Манон Флери начала карьеру в престижных ресторанах Парижа и Нью-Йорка. Теперь шеф-повар будет работать на кухне ресторана Elsa, который пропагандирует органическую гастрономию и дикую рыбалку. «Я знаю, что моя экологически ответственная кухня, уходящая корнями на эту территорию, сможет здесь процветать. Наше сотрудничество укрепит убеждения и обязательства, которые нас объединяют. Это также признание достижений, которые побудят женщин достигать своих целей и работать над собственными проектами», — сказала Манон Флери в недавнем пресс-релизе.

Главная цель шеф-повара состоит в том, чтобы не тратить продукты впустую и превращать кожуру, ботву и прочие части продуктов в неотъемлемую часть высококлассного блюда. Эта задача требует творческого подхода и производит настоящую революцию в гастрономии, осознавая проблемы окружающей среды, живых существ и глобальных продовольственных трудностей.