











От модного и урбанизированного Монте-Карло до идиллических маленьких пляжей Рокбрюн-Кап-Мартен и Кап-д’Ай: мы отобрали пять ресторанов, которые удивят ваши вкусовые рецепторы этим летом. Вас ждет гастрономическое путешествия вокруг света, от Греции до Ливана.

1. Ресторан L’Odyssey — все такой же модный

«Со своими пальмами, каскадами белых глициний и деликатным ароматом цветков жасмина, ресторан L’Odysée и его сад образуют оазис в самом сердце урбанизированного города», — говорит Лоранс Шукор (Laurence Shukor), директор по связям с общественностью отеля Métropole Monte-Carlo.

Начиная с 10 июня, Métropole Monte-Carlo приглашает всех желающих провести летние вечера в лаунж-баре и ресторане при отеле, обычно открытых исключительно для гостей отеля.

Насладитесь любимым коктейлем в обстановке haute couture, созданной знаменитым стилистом Карлом Лагерфельдом. Проведите вечер за столиком у сверкающего бассейна и 20-метровой художественной фреской, изображающей путешествие Одиссея. «Конфиденциальный адрес, о котором обычно узнают из уст в уста», — рассказывает Лоуренс Шукор.

Проведите вечер в этом ультрамодном месте без промедления! Узнать подробнее.

Ресторан L’Odyssey в отеле Métropole Monte-Carlo / © L. Galaup

2. Le Cabanon: ужин под мелодию волн

Расположенный у скалы на пляже Бюз, ресторан Le Cabanon — это настоящая гавань спокойствия в Рокбрюн-Кап-Мартен. Под ритм нежной мелодии волн, отведайте несколько тапасов с видом на море, а затем продолжите ужин в гастрономическом путешествии в Пьемонт и Лигурию.

«В 1950-х годах на пляже находился дом рыбаков и их лодки», — вспоминает Жиль, который вместе со своим братом Томой и другом Филиппом стал владельцем Le Cabanon в 2017 году. Тальолини с омаром, рыба в генуэзском стиле или ньокки с креветками — все эти блюда средиземноморской кухни готовит для гостей шеф-повар Сильвио.

Дополнительная информация на сайте plagedubuse.com

Le Cabanon на пляже Бюз / © Loic Malavard

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3. Le Naos Beach, греческий бриз на Лазурном берегу

Со своими плетеными зонтиками, легкими навесами, украшенными нежными белыми кистями и своей летней, освежающей атмосферой, Naos Beach, расположенный на пляже Марке — это лучшее место для побега от суеты. Что в меню? Средиземноморская кухня с греческими мотивами.

«Наши клиенты обожают маринованного осьминога, приготовленного на древесном гриле», — говорит Софи Бегуен (Sophie Begoin), менеджер ресторана. Она и ее команда с особым вниманием заботятся о хорошем самочувствии своих клиентов и о духе дзен, царящем в ресторане.

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Одрэ Портье, Софи Бегуен и Бенжамен Беар, команда дзен-пляжа Naos Beach в Кап д’Ай / © Alizée Mosconi

4. Mezze Kitchen, ливанский поп-ап ресторан

Тарелочка хумуса, фаттех с креветками и роллы мусака: насладитесь ливанскими вкусами этим летом! Mezze Kitchen, новейший поп-ап ресторан Монако, приветствует своих гостей в минималистичной обстановке на rue du Portier, в районе Ларвото.

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Mezze Kitchen, ливанский поп-ап ресторан в районе Ларвото в Монако / © Fabbio Galatioto

5. L’Eden Plage Mala, индонезийский ретрит на Лазурном берегу

Сюда можно добраться либо по прибрежной тропинке ведущей из города Кап-д’Ай, либо подплыв на катере. Ресторан расположился на пляже Мала, с райским видом на полуостров Сен-Жан-Кап-Ферра вдали.

Великолепный вид на полуостров Сен-Жан-Кап-Ферра / © Alizée Mosconi

Благодаря деревянным фонарям и тропическим растениям, пляж Eden Plage Mala привносит нотку экзотики в это средиземноморское место. Здесь словно витает балийская атмосфера.

Подробнее: edenplagemala.com

Нур, официантка в Eden Plage Mala, приветствует посетителей в этом райском уголке / © Alizée Mosconi

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