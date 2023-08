Que faire à Monaco en août 2023 ? Nos 5 idées sorties insolites

Vous habitez ou visitez Monaco ce mois-ci ? Monaco Tribune vous fait (re)découvrir la Principauté sous un autre angle.

Pendant le mois d’août, l’effervescence de la Principauté redescend petit à petit. Les événements majeurs sont passés, les rendez-vous se font plus rares, il est heure des vacances pour tous ! À l’occasion de ce mois particulier, Monaco Tribune vous propose un guide « insolite ».

1. Découvrir le patrimoine du Casino

Le Casino de Monte-Carlo possède un très riche patrimoine artistique – © Monte-Carlo SBM

Au premier abord, se rendre au Casino de Monte-Carlo n’est pas tant original. Il est certainement le bâtiment le plus connu de Monaco et, pourtant, il est possible de le découvrir sous un autre angle. Récemment, Monaco Tribune consacrait plusieurs articles au patrimoine culturel de la Société des Bains de Mer, dont le Casino. Nous y découvrions notamment le secret de ses peintures. À sa façade Belle-Époque et ses salons de jeux raffinés viennent s’ajouter des nombreuses oeuvres d’art. De la peinture principalement, pour laquelle il faut lever les yeux vers les hauts plafonds. De grandes toiles colorées réalisées entre 1863 et 1910. Les styles et influences se rejoignent sur une figure commune, celle de la femme. À venir observer !

Que faut-il savoir avant de visiter le Casino de Monte-Carlo ?

2. Observer la restauration de fresques

Nous avions pu rejoindre les restaurateurs-conservateurs sur leur échafaudage. Impressionnant ! © Paul Charoy / Monaco Tribune

C’est une activité peu commune et que l’on a rarement la chance d’observer. Jusqu’en octobre, la Salle du Trône du Palais Princier accueille plusieurs conservateurs-restaurateurs au niveau de son plafond. Perchés sur un échafaudage, ils retouchent, centimètre par centimètre, les différentes fresques mettant en avant plusieurs scènes mythologiques. Au total, ils sont une vingtaine de spécialistes à se relayer, cinq jours sur sept, sur ce chantier. Ces oeuvres datent de la Renaissance et pouvoir observer leur restauration en direct ne laisse pas indifférent !

Infos pratiques :

Billetterie en ligne

Les visites sont possibles jusqu’au 15 octobre 2023

Comment visiter Monaco avec un petit budget ?

3. Un cinéma en plein air

Venez profiter d’une séance sur le Rocher de Monaco, dans un cadre unique. © DR

Alors que le reste du territoire français accueille la pluie et la fraîcheur, notre sud est encore ensoleillé et les températures s’adoucissent. Les conditions parfaites pour s’installer dans les quelques centaines de places du Monaco Open Air Cinema, sur une falaise surplombant la mer et en face de la Maison d’Arrêt de Monaco, dans un cadre original. Le programme du mois d’août est dense, une séance par jour en version originale sous-titrée. Sur le grand écran, la rédaction vous conseille notamment Oppenheimer, dernier film de Christopher Nolan au sujet de la création de la première bombe atomique dans les années 40. Du grand Nolan et cela tombe bien : le film est à l’affiche cinq fois ce mois-ci. À ses côtés : Barbie, Mission Impossible ou encore Le Manoir Hanté. Retrouvez le programme sur cette page.

Infos pratiques :

Parking du Chemin des pêcheurs, sortie niveau 2, 98000 Monaco

Heure d’ouverture : 20h45 – Séance : 21h30 – Début du Film : 22h00

Tarif normal : 11,50 euros / Etudiant : 9,00 euros

Où trouver les meilleures plages privées de la Côte d’Azur ?

4. À la découverte des bars éphémères

Le Lounge Solaire et le Crystal Loune font partis des quelques lieux éphémères ouverts pour l’été. © SBM

Lorsque les hôtels – très réputés – de Monaco ouvrent des bars exclusivement pour la période estivale, cela offre des des lieux uniques où il est bon d’aller boire un verre. Ce mois d’août, profitez du Mada Lounge, extension du Mada One ; le Crystal Lounge de l’Hôtel Hermitage qui prend ses quartiers d’été dans les Jardins de l’Excelsior ; le Lounge Solaire, initié par Veuve Cliquot, s’est installé sur le square Beaumarchais de l’Hôtel Hermitage ; le Latino Lounge de l’Hôtel Métropole ou encore le Malizia Mar. Le restaurant / bar présente sa troisième ouverture saisonnière sur le quai Casiraghi.

Découvrez les bars éphémères de Monaco

Récemment, plusieurs restaurants et enseignes ont également ouvert leurs portes à Monaco et aux alentours. À Roquebrune Cap-Martin, le Pirate renaît sous le nom Loulou Pirate ; après le mythique Stars’N’Bars, Conscientiae a ouvert ; l’African Queen est de retour après plusieurs mois de travaux et Monaco Tribune a recensé les meilleurs restaurants de fruits de mer en Principauté !

5. Participez à un escape game

En Principauté, quatre escape games proposent différentes immersions très réussies. © DR

Le territoire monégasque compte quelques escape games, ces lieux où l’immersion, le travail d’équipe et l’enquête sont de mise. De la gare de Monaco au Musée océanographique, en passant par la Promenade Honoré II, Monaco Tribune a recensé quatre espaces de jeux en Principauté. Plongez dans les années 1900 à Monaco, puis au New Jersey pendant les années folles, à bord du PLM EXPRESS qui arrivera pour la toute première fois en Gare de Monte-Carlo ce 19 octobre 1868 ou sur un bateau, le Princesse Alice II, en 1901. Il y en a pour tous les goûts ! Idéal pour partager un moment en famille. Comptez une trentaine d’euros pour une heure de jeu.

Participer à un escape game en Principauté