Где отведать лучшие морепродукты в Монако?

Четыре адреса специализированных ресторанов, где можно насладиться мастерски составленными букетами морепродуктов.

В приморском Княжестве – много рыбных ресторанов. Мы предлагаем вам четыре из них, на любой вкус и бюджет.

1. Pêcherie U’Luvassu

«U’Luvassu значит лаврак (или морской волк) по-монегаскски. Это культовая рыба имеет большую экономическую важность для ремесленного рыбного промысла в Средиземном море» – © Pêcherie U’Luvassu

Продукты несравнимой свежести по разумным ценам – вот секрет успеха хозяев U’Luvassu (по-монегаскски «морской волк»). Во главе бизнеса – Сами, специалист по экспорту/импорту морепродуктов, и Эрик Ринальди, рыбак в четвертом поколении.

Здесь вам предлагают ассортимент морепродуктов на вынос или на месте, на дегустационной террасе в уютной обстановке. Отличная возможность попробовать, в частности, устрицы «спесиаль» U Luvassu № 3, а также ассортимент прочих, только что выловленных, ракушек и ракообразных.

Полезная информация:

8 Quai de l’Hirondelle, 98 000 Монако

Информация и бронирование по телефону +377 97 77 07 51 или по электронной почте hello@ma-poissonnerie.mc

С понедельника по субботу, с 07:00 до 22:30

€€

2. Les Perles de Monte-Carlo

«Les Perles de Monte-Carlo» – эксклюзивные устрицы, выращенные в Монако – © Les Perles de Monte-Carlo

Ни для кого не секрет, что монакские устрицы неотрывно связаны с Жемчужинами Монте-Карло («Perles de Monte-Carlo»). С 2011 года порт Фонвьей приютил этот «уголок Бретани у подножья княжеского дворца», основанный двумя биологами. Именно здесь вы сможете оценить эксклюзивные устрицы, выращенные в Монако: знаменитые «Perles de Monte-Carlo». Но это еще не все: в меню ресторана – петушки, глубоководные креветки, лангустины, морские ежи, омары и лосось гравлакс.

Вы можете насладиться целым блюдом морепродуктов в тиши порта, с бокалом биологически чистого вина, или заказать блюдо на вынос.

Полезная информация:

Quai Jean-Charles Rey, 98000 Монако

Обязательное бронирование по телефону +377 97 77 84 31

С понедельника по субботу, с 12:00 до 14:30 и вечером по средам, четвергам и пятницам, с 19:00 до 22:00.

€€

3. Quai des Artistes

Вот уже почти 25 лет ресторан Quai des Artistes принимает посетителей в атмосфере большого парижского кафе под средиземноморским солнцем – © Quai des Artistes

Известный в порту ресторан в стиле парижских заведений открылся в 1999 году, и с самого открытия монегаски встречали здесь художников и скульпторов из ателье, основанных Князем Ренье III.

Вот и сегодня ресторан Quai des Artistes никогда не пустует и предлагает своим посетителям вкуснейшие блюда с креветками, устрицами (включая знаменитые «Perles noires»), морскими улитками, лангустинами и омарами, наряду с другими морскими яствами – обжаренным осьминогом, рыбным супом и морским языком в кляре.

Мы попробовали: трапеза среди произведений искусства в ресторане Quai des Artistes

Полезная информация:

4 Quai Antoine 1er, 98000 Монако

Информация и бронирование по телефону +377 97 97 97 77 или по электронной почте info@quaidesartistes.com

Ежедневно с 12:00 до 14:30 и с 19:30 до 22:30

€€€

4. Gaia

Престижные рестораны Gaia также работают в Лондоне, Дохе и Дубае – © Gaia Monte-Carlo

Отметить знаменательное событие или просто провести незабываемый вечер? Ресторан Gaia в самом центре Монте-Карло – отличное место для этого!

Изысканная подборка рыночной рыбы: сырой, жареной, печеной «à la speciota» или в солевой корке или «harissa style»… Вы точно найдете блюдо по вкусу. Можно также выбрать одно из предложений от шефа: Морское блюдо с отборным тартаром и сашими.

Полезная информация: