Эрик Ринальди – последний рыбак Монако – увековечивает наследие предков

В четверг, 8 декабря, сайт ВВС опубликовал статью об Эрике Ринальди, в которой он поделился своей любовью к ремеслу.

Среди огромных яхт в монакском порту баркас Эрика не оставляет равнодушным никого. В своей статье «The last fisherman in Monaco» (Последний рыбак Монако) Крисси Маккачи рассказывает о необычной жизни Эрика Ринальди.

Чаще всего рабочий день Эрика Ринальди начинается темной ночью, в свете огней Монако. Журналистка объясняет, как нелегко пробраться на баркас «Деде», названный по прозвищу знаменитого монегасского рыбака, ведь для рыболовецких баркасов, в отличие от яхт, нет никакого причала.

Раньше рыбная ловля была важным источником доходов для монегасков, продававших свой улов прямо на пирсе или на рынке на площади Place d'Armes. С 60-х годов рыболовецкие плоскодонки постепенно уступали место блестящим яхтам.

Дети рыбаков предпочли заняться менее тяжелой работой. Но семья Ринальди, в частности Деде, из поколения в поколение продолжала заниматься своим ремеслом, с тех пор как прадедушка Адольф впервые забросил сети в монегасских водах в начале ХХ-го века.

Рыбак в четвертом поколении

Рыбак в четвертом колене, Эрик хранит семейное наследие. Он любил рыбачить с самого малого детства, как свидетельствует его мать: «Его еще с пеленок тянуло на рыбалку, он даже говорить тогда еще не умел.»

Все свои навыки Эрик Ринальди перенял у отца, Андре, научившего сына технике рыбной ловли и ориентации в капризном Средиземном море, в котором условия навигации могут измениться всего за полчаса.

Журналистка рассказывает, что самая большая ценность в арсенале Ринальди – старая кофеварка Nespresso, «редкая роскошь рядом со спутанными сетями, крючками, поплавками и прочими снастями.»

Так на своем новом баркасе «Diego», названном в честь его сына, Эрик Ринальди продолжает баловать жителей Княжества свежайшей местной рыбой. Весь свой улов он продает в рыбную лавку «U Luvassu» по адресу 8 quai de l'Hirondelle. В июне этого года Эрик поймал самого большого в Монако тунца весом 180 килограммов.