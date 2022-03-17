Старший из братьев Ринальди только что вернулся из Китая, где он участвовал в зимних Олимпийских играх. Почти год назад Антони возглавил семейную рыбную лавку Ange Rinaldi, чтобы помочь своему отцу и обеспечить преемственность поколений.

Кончина его столетней бабушки, Жанны Ринальди, оказалась определяющей в этом решении. Жанн знали все на рынке Кондамин и нежно называли Ольгой. Рыбная ловля была у нее в генах. «Когда она ушла, я осознал важность этого семейного наследия», — признается Антони Ринальди, его голос полон эмоций.

В фартуке утром, в костюме днем

Вот уже пять поколений как семья Ринальди занимается рыбным промыслом. И хотя старший из шести внуков Ольги не сразу занялся семейным делом, именно он уже второй год на рассвете раскладывает рыбу и моллюсков на прилавках рыбной лавки Ange Rinaldi, названной в честь его деда.

Это красивая и старинная профессия, со своими традициями и ценностями, однако сейчас она находится в упадке. Нелегко найти молодых людей, которые хотели бы заняться этим делом. Антони Ринальди

«Мой отец (Шарли) все время работал, но теперь он может наконец отойти от дел и отправиться в путешествие. Разве что только будет помогать моему кузену Эрику (Ринальди) летом, когда он будет ловить крупную рыбу, такую как тунец или рыба-меч», — улыбается Антони. Он не видит себя на другом месте, хотя и признается, что больше любит горы, чем море. «Это красивая и старинная профессия, со своими традициями и ценностями, однако сейчас она находится в упадке. Нелегко найти молодых людей, которые хотели бы заняться этим делом».

Рыбный промысел — это история семьи Ринальди / © Monaco Tribune

Закончив свое обучение в Монако, молодой человек подался в садоводство. «Я выращивал кактусами в течение семи лет, прежде чем открыл свой собственный бизнес в сфере строительства». 35-летний Антони Ринальди уже десять лет занимается строительством частных вилл в своей компании MR Construction. Все это делается параллельно с другим общим увлечением семьи Ринальди — бобслеем.

Бобслей как отдушина

Я начал работать в девятнадцать лет, а затем приостановил свою небольшую карьеру с двадцати трех до двадцати девяти лет», — говорит он. «У меня было тогда двое детей (сейчас их трое), которые занимали у меня много времени. И совместить все это с работой было нелегко». Антони Ринальди воспользовался возможностью передать свое увлечение младшему брату Руди: «Он принял эстафету!».

Эмоционально это самое прекрасное воспоминание в моей жизни после рождения моих детей. Олимпийские игры — это уникальный момент в моей жизни. Антони Ринальди

Вместе с Борисом Вейном Энтони и Руди приняли участие в последних зимних Олимпийских играх в Пекине. Эти Игры уже вошли в историю олимпийского движения Монако, поскольку бобберы показали лучший результат в истории Монако на Олимпийских играх. «Эмоционально это самое прекрасное воспоминание в моей жизни после рождения моих детей. Олимпийские игры — это уникальный момент жизни. И это награда за три года жертв и усердных тренировок».

Любители свежей рыбы и морепродуктов в лавке Ange Rinaldi’s / © Monaco Tribune

Путешествие на другой конец света, которое Антони никогда не забудет. «Церемония открытия прошла великолепно. С точки зрения инфраструктуры это лучшая Олимпиада за всю историю», — говорит любитель скоростных видов спорта. Он не только ездит со скоростью 130 км/ч на земле, но и катается на горных велосипедах в южных Альпах. «Мне понравилась китайская культура. Мы смогли увидеть соревнования по горным лыжам и поболеть за Арно Алессандриа».

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Это были первые, но последние Олимпийские игры для Антони. «Пришло время перевернуть страницу», — говорит он. «С возрастом я предпочитаю сосредоточиться на своих профессиональных проектах».

Антони Ринальди, справа, и Руди Ринальди, слева/© Все права защищены

Антони занят рыбной ловлей, семейным бизнесом, но у него есть и другие интересные проекты, он пока предпочитает не распространяться. Одно можно сказать наверняка: он точно будет болеть за бобслейную команду на зимних Олимпийских играх 2026 года в Милане. Как вечная передача эстафеты в большой семье Ринальди.