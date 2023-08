Pablo Picasso s’invite au Palais Princier

Une toute nouvelle expo à découvrir dès le mois de septembre !

Le calendrier culturel de la Principauté n’en finit pas de s’enrichir. A compter du 16 septembre, et jusqu’au 15 octobre prochains, le Palais Princier de Monaco accueillera une magnifique exposition, entièrement consacrée au célèbre peintre et sculpteur espagnol, Pablo Picasso.

Mais c’est sous un angle bien précis que l’auteur de Guernica sera présenté. L’exposition sera en effet centrée sur l’Antiquité. Car si l’artiste s’est illustré dans l’art moderne, il s’est par ailleurs intéressé durant toute sa carrière à l’héritage des cultures antiques grecque et romaine. Pablo Picasso a notamment été marqué par ses visites des sites archéologiques de Pompéi et Herculanum, ainsi que des villes antiques de Naples et Rome, et y a découvert l’immense patrimoine pictural, sculptural et architectural de l’Antiquité.

Scénographiée par Cécile Degos, cette exposition organisée par la Fundación Almine y Bernard Ruiz Picasso, sous le commissariat de Francesca Ferrari, s’inscrit dans le cadre de la collaboration internationale « Célébration Picasso 1973-2023 », qui marque le 50e anniversaire de la mort de l’artiste.

Les œuvres sélectionnées, peut-être moins connues du grand public, côtoieront donc pendant un mois les fresques du XVIe siècle récemment restaurée du Palais, et exploreront les thèmes de la ruine, du déclin, de la résilience et du renouveau.

Retrouvez tous les détails de l’exposition « Pablo Picasso et l’Antiquité » sur le site internet du Palais Princier.