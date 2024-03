Nel 2023, 68 persone hanno acquisito la cittadinanza monegasca

Giovedì, una trentina di “nuovi monegaschi” sono stati accolti al Municipio di Monaco.

È il tradizionale ricevimento organizzato dalle autorità locali per celebrare chi ha acquisito la cittadinanza monegasca nel corso dell’ultimo anno, che sia per legge o per Ordinanza Sovrana.

Nella Salle des Mariages del Municipio, Camille Svara, vicesindaco che fa le veci di Georges Marsan in sua assenza, ha dato il benvenuto agli ospiti “nella grande famiglia monegasca”, prima di consegnare loro dei doni simbolici, tra cui una riproduzione del documento originale dell’inno nazionale monegasco, scritto nel 1931 dal poeta monegasco Louis Notari. Erano presenti anche i membri del Consiglio Comunale. Il ricevimento si è concluso con l’inno interpretato dal coro dei bambini dell’Accademia Rainier III.

Il numero totale di cittadini monegaschi registrati al 31 dicembre 2023 sale così a 9.790. Il 67% di essi ha ottenuto la cittadinanza monegasca per discendenza, il 19% per matrimonio e il 14% per Ordinanza Sovrana di Naturalizzazione.

