Монако – в трауре: чествование памяти Дидье Гийома

В пятницу, 17 января, в возрасте 65 лет ушёл из жизни Дидье Гийом © Дирекция по связям

После смерти Дидье Гийома, государственного министра Княжества Монако, Князь Альбер II выразил свои глубокие соболезнования в скорбном послании 18 января:

«Я глубоко опечален смертью этого целеустремленного и сердечного человека. Княжество Монако потеряло образцового чиновника, чьи действия и преданность останутся в нашей памяти. Я выражаю искренние соболезнования его семье, а также самые душевные чувства всем, кто оплакивает его сегодня».

Pеклама

В память о Дидье Гийоме было намечено несколько национальных траурных мероприятий:

Национальный день траура: день похорон назначен на четверг, 23 января, в 11 часов утра в кафедральном соборе Монако.

Приспущены флаги на всех общественных зданиях Княжества с субботы, 18 января, до окончания похорон.

Минута молчания: понедельник, 20 января, в 11 часов утра, отмеченная сиреной, приглашающей население на минуту траура.

Ритуальный зал и книга соболезнований: в Chapelle de la Miséricorde (Place de la Mairie), открыты для публики с понедельника, 20 января, по среду, 22 января, с 10:00 до 17:00.

В пресс-релизе Княжеского дворца Князь Альбер II подтвердил свою поддержку семье и близким Дидье Гийома, а также всем тем, кого тронула его приверженность служению Княжеству.

Умер Анри Рей, столп спортивного и политического ландшафта Монако