Monaco in lutto: gli omaggi previsti per Didier Guillaume

In seguito alla morte di Didier Guillaume, Ministro di Stato del Principato di Monaco, il 18 gennaio il Principe Alberto II ha espresso la sua profonda commozione in un messaggio toccante:

“Sono profondamente addolorato per la morte di un uomo di spessore e di cuore. Il Principato di Monaco ha perso un servitore esemplare, le cui azioni e la cui lealtà rimarranno impresse nella nostra memoria. Porgo le mie più sincere condoglianze alla sua famiglia e i miei più sentiti pensieri a tutti coloro che oggi lo piangono”.

Per onorare la memoria di Didier Guillaume, sono previsti diversi omaggi nazionali:

Giornata di lutto nazionale: il funerale è previsto giovedì 23 gennaio alle ore 11:00 nella Cattedrale di Monaco.

Bandiere a mezz’asta: su tutti gli edifici pubblici del Principato, a partire da sabato 18 gennaio e fino alla fine dei funerali.

Un minuto di silenzio: lunedì 20 gennaio alle ore 11:00, con una sirena che inviterà la popolazione a un momento di raccoglimento.

Cappella ardente e registro delle condoglianze: allestita nella Cappella della Misericordia (Place de la Mairie) e aperta al pubblico da lunedì 20 a mercoledì 22 gennaio, dalle 10:00 alle 17:00.

Con il comunicato stampa diramato dal Palazzo del Principe, il Principe Alberto II ha ribadito il suo sostegno alla famiglia e agli amici di Didier Guillaume, nonché a tutti coloro che sono stati coinvolti dal suo impegno nel Principato.

Monegaschi e residenti hanno reso omaggio

Alle 10:00 di lunedì 20 gennaio, molte persone si sono recate alla Chapelle de la Miséricorde per rendere omaggio al defunto Didier Guillaume.

All’uscita dalla chiesa, un uomo sulla settantina ha dichiarato: “Sono venuto a rendergli omaggio perché era una persona che apprezzavo enormemente, per le sue qualità, le sue capacità e il suo dinamismo”.

“È importante per il sostegno e il riconoscimento che questa persona ha dato al Principato. È sempre importante pregare per la salvezza dell’anima. Quello che ricordiamo di lui è che è stato un grande sostegno per il nostro Principe. È sempre un bene essere grati alle persone che hanno dato un contributo”, ha detto una signora.

Chi lo desidera può porgere i propri omaggi e dare l’ultimo saluto a Didier Guillaume, prima del suo funerale previsto per giovedì nella Cattedrale di Monaco.

Lunedì alle 11:00 il Principato ha osservato un minuto di silenzio

