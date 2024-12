L’associazione Semeurs d’Espoir Monaco lancia un appello urgente

L’associazione organizza una raccolta urgente di indumenti caldi.

Visto il moltiplicarsi del numero di beneficiari dei suoi programmi di assistenza invernale, l’associazione Semeurs d’Espoir Monaco ha un disperato bisogno di indumenti caldi per aiutare le persone bisognose e i senzatetto. Per far fronte al freddo che sta attraversando la regione, l’associazione lancia un appello urgente alle donazioni e cerca di raccogliere articoli di prima necessità. Giacche, guanti, cappelli e sciarpe sono particolarmente richiesti, soprattutto per gli uomini. Gli indumenti saranno utilizzati per sostenere le prossime campagne settimanali di assistenza a Nizza e Mentone.

Le donazioni possono essere consegnate in diversi punti di raccolta: al parking de la digue (livello -4) o in rue Princesse Caroline, presso l’agenzia Abeille d’Orfmann.

Semeurs d’Espoir Monaco è un’associazione umanitaria monegasca che fornisce assistenza alle famiglie più svantaggiate, alle persone bisognose, a quelle in situazioni precarie e ai senzatetto.

