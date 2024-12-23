Ассоциация Semeurs d’Espoir Monaco бьёт набат

Волонтеры собирают продукты питания и одежду для наиболее нуждающихся © Ассоциация Semeurs d’Espoir Monaco

Ассоциация организует срочный сбор теплой одежды.

Столкнувшись этой зимой с удвоением числа своих подшефных, ассоциация Semeurs d’Espoir Monaco испытывает серьёзную нехватку теплой одежды для нуждающихся и бездомных… С приходом холодов в регионе ассоциация обращается с призывом к незамедлительным пожертвованиям и сбору предметов первой необходимости. Куртки, перчатки, шапки и шарфы пользуются особым спросом, особенно среди мужчин. Одежда будет передана для поддержки нуждающихся в ближайшие недели в Ницце и Ментоне.

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Пожертвования можно сдать в нескольких пунктах сбора: на автостоянке дамбы (уровень -4) или на улице Принцессы Каролины, в агентстве Абей д’Орфманн.

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© Semeurs d’Espoir Monaco

Semeurs d’Espoir Monaco – гуманитарная монакская ассоциация, целью которой является оказание помощи наиболее обездоленным семьям, нуждающимся, людям, находящимся в сложной ситуации, и бездомным.

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