L’association Semeurs d’Espoir Monaco lance un appel urgent

Les bénévoles organisent des collectes alimentaires et de vêtements pour venir en aide aux plus démunis © Association Semeurs d Espoir Monaco

L’association organise une collecte urgente de vêtements chauds.

Face au doublement des bénéficiaires lors de ses maraudes hivernales, l’association Semeurs d’Espoir Monaco manque cruellement de vêtements chauds pour aider les personnes dans le besoin, sans domicile fixe… Face au froid qui s’installe dans la région, l’association lance un appel urgent aux dons et cherche à réunir des produits de nécessité. Les blousons, gants, bonnets et écharpes sont particulièrement recherchés, notamment pour les hommes. Ces vêtements serviront à soutenir les prochaines maraudes hebdomadaires à Nice et Menton.

Publicité

Ces dons peuvent être déposés dans plusieurs points de collecte : au parking de la digue (niveau -4) ou rue Princesse Caroline, à l’agence Abeille d’Orfmann.

La Croix-Rouge monégasque lance un appel aux dons publics pour le Liban

© Semeurs d’Espoir Monaco

Semeurs d’Espoir Monaco est une association humanitaire monégasque ayant pour but d’apporter une assistance aux familles les plus démunies, aux personnes dans le besoin, en situation de précarité ou encore sans domicile fixe.

La Princesse Stéphanie au chevet des résidents du Centre Rainier III pour remettre des cadeaux de Noël