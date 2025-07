Thomas Brezzo rencontre le nouveau Ministre d’État Christophe Mirmand

Le Président du Conseil National, Thomas Brezzzo, a accueilli Christophe Mirmand pour leur première rencontre de travail. Cette visite protocolaire marque le début du dialogue institutionnel entre les deux hommes.

Mardi 22 juillet, Thomas Brezzo a reçu Christophe Mirmand dans les locaux du Conseil National. Cette rencontre s’inscrit dans la tradition des relations entre les institutions monégasques. Le nouveau Ministre d’État, qui avait prêté serment la veille devant le Prince Albert II, entamait ainsi ses premiers contacts officiels avec les responsables politiques de la Principauté. L’entretien s’est déroulé dans un climat constructif. Les deux hommes ont évoqué les relations entre le Gouvernement et le Conseil National, rappelant l’importance du dialogue institutionnel voulu par le Prince Albert II.

Un partenariat renouvelé

Thomas Brezzo a insisté sur les valeurs qui doivent guider cette collaboration : « La culture du dialogue, la confiance réciproque, le pragmatisme et la transparence sont des valeurs essentielles à la bonne conduite de nos missions. Elles ont fait leur preuve du temps de Didier Guillaume. Il nous faut utiliser ces mêmes ingrédients pour renouer un véritable partenariatinstitutionnel et retrouver une dynamique de travail efficace, au service du l’intérêt général. Je suis ravi de pouvoir travailler avec M. Mirmand et lui souhaite une pleine réussite dans l’exercice de ses fonctions », a-t-il déclaré. Le Président fait référence aux méthodes qui avaient fait leurs preuves avec Didier Guillaume, l’ancien Ministre d’État décédé en janvier.

Au cours des échanges, le Président du Conseil National a évoqué les préoccupations actuelles de la population et des élus. Il a notamment rappelé les engagements pris par le Gouvernement en décembre dernier, qui avaient permis l’adoption du Budget 2025. Les deux responsables ont convenu de maintenir un dialogue direct et régulier. Cette première rencontre pose les bases d’une collaboration qui s’annonce déterminante pour les mois à venir dans la conduite des affaires publiques monégasques.