Monaco mise sur l’attractivité pour dynamiser son économie

Plus de 400 décideurs économiques se sont réunis lundi au Yacht Club de Monaco pour marquer une rentrée placée sous l’égide de nouveaux défis stratégiques.

Le 54e Rendez-vous des Adhérents du Monaco Economic Board a orchestré une soirée de networking d’exception, réunissant l’élite économique de la Principauté dans l’écrin prestigieux du Yacht Club. L’événement a été marqué par l’intervention remarquée de Ludmilla Raconnat Le Goff, fraîchement nommée Déléguée en charge de l’Attractivité.

Michel Dotta, Président du MEB, a salué cette nomination stratégique, rappelant l’expertise acquise par Mme Raconnat Le Goff au sein de la Chambre de Développement Économique entre 2007 et 2009. « Son expérience et son dynamisme seront précieux pour favoriser l’économie de notre pays », a-t-il souligné.

Une stratégie tripartite ambitieuse

La nouvelle Déléguée a dévoilé les trois piliers de sa mission : une gouvernance claire assumée par l’État, une coordination renforcée entre acteurs publics et privés, et une approche sélective valorisant la singularité monégasque. Elle a défini le MEB comme « l’un des rouages essentiels » de cette politique d’attractivité, ambassadeur du dynamisme économique et relais international de la stratégie publique.

Au-delà de l'attraction de nouvelles entreprises, sa mission englobe la valorisation et la fidélisation des sociétés déjà implantées, « preuves vivantes que la Principauté est un territoire où il fait bon entreprendre ».

Un automne riche en perspectives

Guillaume Rose, Directeur Général Exécutif du MEB, a dépeint un programme automnal ambitieux : conférences sur l’excellence éducative et les opportunités lettonnes, sessions B2B innovantes, accueil de délégations polonaises et indiennes, missions à Djeddah et Shanghai. Cette effervescence témoigne d’une volonté de positionner Monaco comme carrefour d’affaires international tout en cultivant son écosystème local.