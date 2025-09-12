Мобильность, городское планирование, привлекательность Княжества, окружающая среда… Кристоф Мирман представляет свой осенний план развития

В ходе своей первой официальной пресс-конференции новый государственный министр представил основные направления работы.

Спустя два месяца после вступления в должность, Кристоф Мирман в четверг в ходе своей инаугурационной встречи с монакской прессой подробно изложил приоритеты своего правительства. В рамках заявленной политики гласности государственный министр представил дорожную карту, основанную на четырех основных направлениях, затронув проблемные вопросы, привлекающие внимание общественности.

Соответствие международным нормам – главный приоритет

«Это, несомненно, приоритет номер один для правительства», заявил Кристоф Мирман в отношении продолжения работы по обеспечению финансовой прозрачности и соответствия международным стандартам. Это требование – одна из главных задач, порученных Князем Альбером II новому государственному министру, – соответствует усилиям, предпринимаемым в рамках ФАТФ и Moneyval, с «очень энергичными планами по набору персонала», затрагивающими всю администрацию, пояснил присутствовавший на конференции министр финансов и экономики Пьер-Андре Кьяппори.

Глава правительства, в свою очередь, подчеркнул стратегическую задачу: «Выйти из серого списка – это не самоцель, это не самодостаточная цель, это шаг в коллективных усилиях», подход, направленный на то, чтобы сделать Монако «современной экономикой, применяющей самые строгие международные стандарты».

Повышение привлекательности

С профицитом в 86 миллионов евро скорректированный бюджет подтверждает «очень хорошее состояние государственных финансов Монако». Такая ситуация позволяет спокойно рассматривать будущие инвестиции, особенно в рамках второго этапа жилищного плана и крупных городских проектов, таких как реструктуризация ТЦ Фонвьей, квартала Пастера и модернизация Больничного центра Княгини Грейс.

Привлекательность Княжества является второй осью деятельности правительства. Назначение Людмилы Ракона Ле Гофф ответственной за привлекательность Княжества, является частью этой стратегии, в задачи которой входит координация общественных действий.

Переосмысление городского планирования в условиях изменения климата

По словам Кристофа Мирмана, в послании с миссией Князь поставил амбициозную цель: «переосмыслить городское планирование» и «озеленить Княжество». Государственный министр пояснил, что этот подход не означает «меньше строительства» или «меньше высотных зданий», а скорее «строительство города на городе» путем интеграции экологических требований и всех необходимых жителям удобств.

Около тридцати минут правительство отвечало на вопросы присутствовавших журналистов © Бенжамен Годар (Benjamin Godart) – Monaco Tribune

В условиях изменения климата министр оборудования, окружающей среды и городского планирования Селин Карон-Даджиони подчеркнула необходимость принятия подхода, основанного на принципах местного развития, для создания «определенной устойчивости территории», в частности, путем стратегического размещения растительности и зданий для борьбы с островками жары.

Тест на ежедневную мобильность

Проблема мобильности приобрела актуальность в связи с работами в Кап-д’Ай, которые серьёзно затрудняют дорожное движение. «Невозможно представить, чтобы в течение семнадцати месяцев сохранялись одни и те же трудности», заявил государственный министр, объявив о ведущихся переговорах о временной приостановке строительства и реорганизации работ с возможным финансовым участием Княжества.

В ответ на вопрос Gazette de Monaco о проекте метро, который во вторник упомянула FEDEM в целях разгрузки Княжества, бывший префект региона PACA проявил осторожность. «Этот проект, возглавляемый председателем Филиппом Ортелли и оцениваемый в 4 миллиарда евро, заслуживает рассмотрения и изучения, но требует определения соответствующих методов финансирования и устойчивой технико-экономической модели», ответил он.

Текущее дело: между последовательностью и переориентацией

Переработка отходов

В отношении Центра переработки и утилизации отходов правительство подтвердило переориентацию проекта Symbiose, признанного непригодным. «Княжество должно иметь возможность и впредь в полной мере принимать решения в отношении обращения с отходами», пояснил Кристоф Мирман, имея в виду необходимость «создать новый механизм переработки отходов и рекуперации энергии», чтобы гарантировать суверенитет Княжества.

Обновление торгового центра Фонвьей

Государственный министр также подтвердил, что он работает совместно с Национальным советом и коммерсантами над реструктуризацией торгового центра Фонвьей, в частности, полагаясь на точную документацию для оценки масштаба работ.

Цифровой суверенитет

В части цифрового перехода проводятся аудиты для оценки эффективности сделанных инвестиций. Правительство работает, в частности, над направлениями развития суверенного облака, которое считается «важным для сохранения данных государства и операторов, имеющих жизненно важное значение».

Этот подход является частью более широкой философии оценки государственных действий. «У нас есть требование обеспечить эффективность государственных расходов», заявил Кристоф Мирман, подчеркнув необходимость обеспечения того, чтобы «каждый потраченный евро мог помочь улучшить жизнь каждого человека».