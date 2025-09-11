Руководители компаний Монако предлагают метро как выход из транспортного кризиса

Из-за пробок и растущих трудностей с передвижением по княжеству Федерация предприятий Монако (FEDEM) представила проект, который, по мнению её руководителей, может стать ключом к решению транспортной проблемы.

На пресс-конференции, посвящённой транспортной ситуации, представители FEDEM подчеркнули, что тема снова стала особенно актуальной. Достаточно вспомнить недавние заторы на въезде в Монако и Кап-д’Ай, которые буквально парализовали движение. А ведь речь идёт о десятках тысяч работников, ежедневно приезжающих в Княжество.

Президент FEDEM Филипп Ортэлли приводит недвусмысленные данные: «За 10 лет в Княжестве появилось более 15 000 дополнительных работников, в то время как транспортная и жилищная инфраструктура осталась прежней». По его словам, более 17 000 человек проживают в Ницце и ежедневно ездят на работу в Монако, что делает этот город крупнейшим центром проживания работников княжества за его пределами. Согласно данным IMSEE, только с 2017 года число таких сотрудников увеличилось на 5000 человек.(см. диаграмму)

Резкий рост цен на жильё усугубляет ситуацию

Для работодателей вопрос о месте проживания сотрудников становится ключевым при привлечении новых специалистов. «Сегодня даже самое скромное жильё в Босолее стоит не менее 6000 евро за квадратный метр. За 25 лет цены выросли в шесть раз, и это вынуждает работников селиться всё дальше от места работы», — поясняет Филипп Ортэлли, иллюстрируя резкий рост цен в соседних коммунах.

С экономической точки зрения это объясняется просто: «Когда есть спрос, а предложения нет — цены растут», — продолжает он. Но за этим стоят конкретные последствия: всё более долгие и утомительные поездки для сотрудников.

Проект линии метро, предложенный FEDEM

Метро Ницца – Монако – Вентимилья

Чтобы изменить ситуацию, FEDEM предлагает создать линию автоматического электрического метро, которая соединит аэропорт Ниццы с Вентимильей через Монако. Изначально эта идея была выдвинута ещё в 2020 году, в разгар санитарного кризиса, на отрезке Ницца – Монако. Сегодня проект оценивается в 4 миллиарда евро и, по словам Филиппа Ортэлли, способен радикально сократить время в пути: «Поездка из востчной части Ниццы в Монако-Фонвьей займёт 12 минут против минимум часа c четвертью на автомобиле. До аэропорта Ниццы можно будет доехать за 23 минуты при средней скорости 60 км/ч — это не сверхбыстро».

Предполагаемый маршрут включает ключевые остановки: аэропорт Ниццы, Allianz Riviera, Ницца-Север (с выходом на трамвай), район Пастер, Браска, далее несколько станций в Монако (в Фонвьей, рядом с портом, туристическим офисом и после площади Мулен), а затем — Карнолес и Вентимилья. Предварительные исследования проводились рабочей группой экспертов и геологов. Туннели планируется строить на глубине более 50 метров, что позволит избежать выкупа земельных участков и сократить административные сроки. При этом проект сразу закладывает трансграничный характер — он невозможен без совместного участия Франции, Италии и Монако.

Филипп Ортэлли рядом с Фабьеном Депланшем © Бенжамен Годар – Monaco Tribune

Ставка на будущее

Необходимость скорейшей реализации проекта подтверждают демографические прогнозы. «Для стабильности нашей экономической модели нужно обеспечить благоприятный баланс занятости. Мы ставим цель — 100 000 работников к 2060 году. Но уже сегодня ситуация сложная, поэтому решения нужно принимать без промедления», — подчеркнул председатель Палаты работодателей строительной отрасли Фабьен Депланш.

Филипп Ортэлли акцентирует и экологическую составляющую: «Пробки увеличивают расход топлива на один литр в день на каждый автомобиль. Это десятки тысяч тонн CO₂, ежегодно выбрасываемых в атмосферу».

По мнению вице-президента FEDEM Анри Лезэ, запуск метро «разгрузит перегруженные сегодня транспортные каналы и станет долгосрочным решением для компаний, которые не могут рассматривать дистанционный формат работы как выход». Строительная отрасль, гостиничный бизнес и ресторанное дело — ключевые секторы экономики Княжества — остаются зависимыми от ежедневного присутствия работников.

В FEDEM уверены: без «настоящего политического мужества» реализовать проект невозможно. Для этого потребуется совместное участие Франции, Италии и Монако. Президент Федерации Филипп Ортэлли напоминает, что Княжество уже не раз принимало смелые решения в рекордные сроки: «В Монако в рекордно короткие сроки принимались исключительные решения. Сегодня поддержка проекта метро может стать событием масштаба железной дороги, появившейся здесь в начале 1870-х годов».

По предварительным расчётам, на строительство уйдёт от пяти до десяти лет — при условии, что политические договорённости будут достигнуты в ближайшее время.