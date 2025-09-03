Circulation routière : des perturbations à prévoir sur la Moyenne Corniche pendant 18 mois à la sortie de Monaco

La circulation a été réduite à deux voies à la sortie de Monaco © Loïc Savaresse - Monaco Tribune

Les automobilistes vont devoir s’armer de patience sur l’avenue Prince Rainier III où la circulation sera perturbée jusqu’en 2027 à cause d’un chantier de construction.

Attention aux bouchons en cette semaine de rentrée ! Depuis ce mardi, la circulation sur la Moyenne Corniche connaît des perturbations majeures entre Cap-d’Ail et Monaco. L’avenue Prince Rainier III, l’artère reliant Monaco à Nice et empruntée quotidiennement par des milliers d’automobilistes, voit sa capacité divisée par deux pour permettre la construction de la résidence « Les Romarins ».

L’arrêté municipal n°288/25, signé par le maire de Cap d’Ail, Xavier Beck, détaille précisément les modifications : la municipalité explique que pour les besoins de l’opération, « la capacité de circulation sera réduite de deux à une voie » et que « la voie montante la plus à droite sera neutralisée sur une longueur de 40 mètres linéaires » entre les numéros 47 et 62 de l’avenue. Une mesure qui promet des files d’attente conséquentes aux heures de pointe.

La signalisation a été installée tout le long de la route © Loïc Savaresse – Monaco Tribune

Des restrictions strictes pour assurer la sécurité

Le chantier s’accompagne de contraintes draconniennes pour garantir à la fois la sécurité des ouvriers et des usagers. La vitesse est limitée à 30 km/h dans la zone des travaux, tandis que l’arrêté stipule formellement que « le dépassement de tous les véhicules, y compris des deux-roues, est interdit » dans ce secteur sensible.

L’entreprise SAS SMBTP, mandatée par le bailleur social Erilia, a l’obligation de mettre en place une signalisation temporaire adaptée. Cette dernière prend effet dès « le carrefour avenue Général de Gaulle/avenue prince Rainier-III de Monaco », forçant les conducteurs à anticiper les ralentissements bien en amont.

Une trêve fin décembre

Une éclaircie dans ce tableau sombre : le chantier marquera une pause pendant les festivités de fin d’années. L’arrêté municipal précise que « du 19/12/2025 au soir et jusqu’au 05/01/2026 au matin, le chantier sera interrompu », permettant aux deux voies de retrouver temporairement leur fonction.

Les travaux de construction des logements sociaux de la « Les Romarins » se poursuivront jusqu’en 2027 © Loïc Savaresse – Monaco Tribune

Un projet de 17 logements sociaux livré en 2027

Ces désagréments sont dus l’édification d’une résidence de 17 logements locatifs sociaux. Le projet, dont le permis de construire a été délivré le 17 juillet 2021, comprend deux bâtiments de quatre étages et un parking semi-enterré. La livraison est programmée pour 2027, date à laquelle cet axe névralgique de la Côte d’Azur retrouvera enfin sa configuration habituelle.