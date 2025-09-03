Circulation routière : des perturbations à prévoir sur la Moyenne Corniche pendant 18 mois à la sortie de Monaco
Les automobilistes vont devoir s’armer de patience sur l’avenue Prince Rainier III où la circulation sera perturbée jusqu’en 2027 à cause d’un chantier de construction.
Attention aux bouchons en cette semaine de rentrée ! Depuis ce mardi, la circulation sur la Moyenne Corniche connaît des perturbations majeures entre Cap-d’Ail et Monaco. L’avenue Prince Rainier III, l’artère reliant Monaco à Nice et empruntée quotidiennement par des milliers d’automobilistes, voit sa capacité divisée par deux pour permettre la construction de la résidence « Les Romarins ».
L’arrêté municipal n°288/25, signé par le maire de Cap d’Ail, Xavier Beck, détaille précisément les modifications : la municipalité explique que pour les besoins de l’opération, « la capacité de circulation sera réduite de deux à une voie » et que « la voie montante la plus à droite sera neutralisée sur une longueur de 40 mètres linéaires » entre les numéros 47 et 62 de l’avenue. Une mesure qui promet des files d’attente conséquentes aux heures de pointe.
Des restrictions strictes pour assurer la sécurité
Le chantier s’accompagne de contraintes draconniennes pour garantir à la fois la sécurité des ouvriers et des usagers. La vitesse est limitée à 30 km/h dans la zone des travaux, tandis que l’arrêté stipule formellement que « le dépassement de tous les véhicules, y compris des deux-roues, est interdit » dans ce secteur sensible.
L’entreprise SAS SMBTP, mandatée par le bailleur social Erilia, a l’obligation de mettre en place une signalisation temporaire adaptée. Cette dernière prend effet dès « le carrefour avenue Général de Gaulle/avenue prince Rainier-III de Monaco », forçant les conducteurs à anticiper les ralentissements bien en amont.
Une trêve fin décembre
Une éclaircie dans ce tableau sombre : le chantier marquera une pause pendant les festivités de fin d’années. L’arrêté municipal précise que « du 19/12/2025 au soir et jusqu’au 05/01/2026 au matin, le chantier sera interrompu », permettant aux deux voies de retrouver temporairement leur fonction.
Un projet de 17 logements sociaux livré en 2027
Ces désagréments sont dus l’édification d’une résidence de 17 logements locatifs sociaux. Le projet, dont le permis de construire a été délivré le 17 juillet 2021, comprend deux bâtiments de quatre étages et un parking semi-enterré. La livraison est programmée pour 2027, date à laquelle cet axe névralgique de la Côte d’Azur retrouvera enfin sa configuration habituelle.