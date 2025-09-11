Mobilité, urbanisme, attractivité, environnement… Christophe Mirmand dévoile sa feuille de route pour la rentrée

Le Ministre d'État s'est exprimé à l'occasion d'une conférence de presse de rentrée du Gouvernement ce jeudi 11 septembre © Benjamin Godart - Monaco Tribune

Lors de sa première conférence de presse officielle, le nouveau Ministre d’État a présenté les grandes orientations de son mandat.

Deux mois après sa prise de fonctions, Christophe Mirmand a détaillé jeudi les priorités de son action gouvernementale lors de sa rencontre inaugurale avec la presse monégasque. Dans un exercice de transparence revendiqué, le Ministre d’État a exposé une feuille de route articulée autour de quatre axes majeurs, tout en abordant les dossiers sensibles qui mobilisent l’attention publique.

La conformité internationale, priorité absolue

« C’est sans doute la priorité numéro un du gouvernement », a martelé Christophe Mirmand concernant la poursuite du travail de transparence financière et de conformité aux standards internationaux. Cette exigence – l’une des missions majeures confiée par le Prince Albert II au nouveau Ministre d’État – s’inscrit dans la continuité des efforts menés dans le cadre du GAFI et de Moneyval, avec des « plans de recrutement très vigoureux » qui touchent l’ensemble de l’administration, précise Pierre-André Chiappori, Ministre des finances et de l’économie, présent à la conférence.

Le chef de file du gouvernement a de son côté insisté sur l’objectif stratégique : « Sortir de la liste grise, ce n’est pas un objectif en soi, ce n’est pas un objectif suffisant, ce n’est pas une finalité, c’est une étape d’un travail collectif. » Une approche qui vise à faire de Monaco « une économie moderne appliquant les standards les plus exigeants au plan international ».

Une attractivité renforcée

Avec un excédent de 86 millions d’euros, le budget rectificatif confirme « la très bonne santé des finances publiques monégasques ». Cette situation permet d’envisager sereinement les investissements futurs, notamment dans le cadre de la deuxième phase du plan logement et des grands projets urbains, comme la restructuration de Fontvieille, l’îlot Pasteur ou la modernisation du CHPG.

L’attractivité constitue le deuxième pilier de l’action gouvernementale. La nomination de Ludmilla Raconnat Le Goff, comme délégué en charge de l’attractivité s’inscrit dans cette stratégie, avec pour mission de coordonner l’action publique.

Repenser l’urbanisme face aux défis climatiques

La lettre de mission du Prince Souverain fixe l’objectif ambitieux de « repenser l’urbanisme » et de « reverdir la Principauté », d’après les mots de Christophe Mirmand. Cette approche ne signifie pas « moins construire » ou « moins d’immeubles de grande hauteur », a cependant précisé le ministre d’État, mais plutôt « construire la ville sur la ville » en intégrant les exigences environnementales et l’ensemble des aménités nécessaires pour les habitants.

Pendant une trentaine de minutes, le Gouvernement a répondu aux questions des journalistes présents © Benjamin Godart – Monaco Tribune

Face au changement climatique, Céline Caron-Dagioni, ministre de l’équipement, de l’environnement et de l’urbanisme, a souligné la nécessité d’adopter une approche par quartiers pour créer « une certaine résilience au territoire », notamment par un positionnement stratégique de la végétation et des bâtiments pour lutter contre les îlots de chaleur.

L’épreuve de la mobilité quotidienne

La question de la mobilité a pris une dimension d’urgence avec les travaux de Cap-d’Ail qui perturbent gravement la circulation. « Il n’est pas imaginable que durant dix-sept mois, les mêmes difficultés perdurent », a tranché le ministre d’État, annonçant des négociations en cours pour une suspension temporaire du chantier et une réorganisation des travaux, avec une contribution financière possible de la Principauté.

Interrogé par la Gazette de Monaco sur le projet de métro évoqué par la FEDEM ce mardi pour désaturer la Principauté, l’ancien préfet de la région PACA s’est montré prudent. Estimé à 4 milliards d’euros, ce projet porté par le président Philippe Ortelli « mérite d’être regardé, étudié, mais nécessite d’identifier des modalités de financement appropriées et un modèle technico-économique soutenable », a-t-il répondu.

Dossier en cours : entre continuité et réorientation

Le traitement des déchets

Sur le Centre de traitement et de valorisation des déchets (CTVD), le gouvernement a confirmé la réorientation du projet Symbiose, jugé inadapté. « Il faut que la Principauté soit en mesure de continuer à assumer pleinement ses choix en matière de traitement de déchets », a expliqué Christophe Mirmand, évoquant la nécessité de « reconstruire un nouvel outil de traitement des déchets et de valorisation énergétique » pour garantir la souveraineté de la Principauté.

Rénovation du centre commercial de Fontvieille

Le Ministre d’État a aussi confirmé travailler de concert avec le Conseil National et les commerçants sur la restructuration du centre commercial de Fontvieille, notamment en s’appuyant sur de la documentation précise pour évaluer l’ampleur du chantier.

Souveraineté numérique

En matière de transition numérique, des audits sont en cours pour évaluer l’efficacité des investissements réalisés. Le gouvernement travaille notamment sur les orientations du cloud souverain, considéré comme « important pour la conservation des données de l’État et des opérateurs d’importance vitale ».

Cette démarche s’inscrit dans une philosophie plus large d’évaluation de l’action publique. « Nous avons une exigence de veiller à l’efficacité de la dépense publique », a souligné Christophe Mirmand, évoquant la nécessité de s’assurer que « chaque euro dépensé puisse permettre d’améliorer la vie de chacun ».