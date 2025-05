La JCEM donne rendez-vous aux entrepreneurs pour sa soirée « Pitch Night »

Jeunes entrepreneurs, créateurs et porteurs de projets innovants se réuniront pour défendre leurs idées lors d’un concours de pitch dynamique et ouvert au public.

La Jeune Chambre Économique de Monaco (JCEM) donne rendez-vous aux jeunes entrepreneurs, porteurs de projets et curieux d’innovation, le mardi 6 mai à 18h30 pour la 2ᵉ édition de sa Pitch Night, au siège de l’association.

Trois minutes pour convaincre

L’événement est ouvert à tous. Le principe est simple : chaque candidat dispose de trois minutes pour présenter son projet, suivi de sept minutes de questions-réponses avec un jury composé d’experts. Une occasion pour tester son idée, gagner en visibilité et bénéficier de conseils concrets.

Cette soirée s’inscrit dans la dynamique de la Jeune Chambre Internationale (JCI), dont la JCEM est la branche locale.

Hanna Derrien, Pierre-André Chippori et Keisuke Shimoyamada ©Direction de la Communication / Manuel Vitali

Le 28 avril dernier, la Principauté a accueilli Keisuke Shimoyamada, Président mondial de la JCI, à l’occasion du 110e anniversaire du réseau, en présence de Pierre-André Chiappori, Conseiller-Ministre des Finances et de l’Économie. L’entretien a permis de rappeler l’importance de l’engagement des jeunes dans l’économie et l’innovation.

Avec plus de 150 000 membres dans 120 pays, la JCI encourage les initiatives dans les domaines de l’entrepreneuriat, du développement personnel, de l’impact local et de la coopération internationale.

À Monaco, la JCEM porte ces valeurs avec des actions concrètes, comme le Concours de Création d’Entreprise, qui célèbre cette année son 30e anniversaire, et le programme Graine d’entrepreneur, lancé il y a 10 ans pour sensibiliser les jeunes à l’entrepreneuriat. Elle propose également des ateliers de formation, des conférences, et des événements de networking pour encourager l’innovation et l’esprit d’entreprise en Principauté.

Informations pratiques

Date : Mardi 6 mai 2025 à 18h30.

Adresse : Siège de la Jeune Chambre Économique de Monaco.

Entrée libre sur inscription.

