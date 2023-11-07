Жоанна Удруж: «Можно успешно совмещать личную жизнь и карьеру. Вопрос лишь в организации»

Будучи одновременно вице-президентом международной компании Mercure International, председателем Ассоциации женщин-предпринимателей Монако и матерью вскоре уже троих детей, Жоанна Удруж призывает женщин не бояться предпринимательства.

«У меня скоро будет трое сыновей, а отец и брат вместе со мной занимаются бизнесом. Я рождена для того, чтобы ежедневно ощущать взаимодополняемость мужского и женского начал», — с улыбкой говорит заместитель главы Mercure International Жоанна Удруж (Johanna Houdrouge). Эта фирма, основанная в Монако в 1986 году, занимается разработкой, эксплуатацией и управлением торговыми центрами в странах Западной и Центральной Африки.

С дипломом юриста на руках Жоанна не сразу решила присоединиться к семейному предприятию: «Я получила образование в Париже, где почти десять лет работала практикующим адвокатом. Я всегда мечтала о работе адвоката и об адвокатской мантии. Эта мечта стала реальностью, когда я стала судебным защитником. Я посвятила себя отстаиванию прав людей. Однако потом пришлось взвесить за и против необходимости участия в семейном бизнесе. Невозможно было совмещать и то, и другое, поэтому я с сожалением сложила адвокатскую мантию и переключилась на юридическое руководство компанией».

Получив юридическое образование, Жоанна Удруж принесла присягу в качестве адвоката в 2008 году – Все права защищены

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Работа в полевых условиях

Будучи специалистом в области африканского бизнес-права и уроженкой Сенегала, Жоанна уверенно ведёт все юридические аспекты деятельности компании, налаживая сотрудничество с крупнейшими ретейлерами вроде Super U, Casino, L’Occitane en Provence, Hugo Boss, Nespresso и FNAC. «Наша миссия – обеспечить африканский континент торговыми центрами, представляющими мировые ретейл-бренды. Особую гордость вызывает наше партнёрство с FNAC – теперь в Африке есть первый магазин электроники и бытовой техники, соответствующий европейским стандартам», – делится она своими достижениями.

Работа в Mercure International невероятно интенсивна и зачастую включает командировки в 17 стран, где представлены интересы компании, включая Сенегал, Камерун, Кот-д’Ивуар, Габон, Марокко, Тунис, Алжир и Конго-Браззавиль.

Торговый центр Sahm в Дакаре (Сенегал) с новым супермаркетом Super U, открытие которого состоялось в прошлом месяце – Все права защищены Торговый центр Grand Fleuve в Конго-Браззавиле — Все права защищены Жоанна Удруж на строительной площадке Super U в Яунде (Камерун) в феврале этого года — Все права защищены Super U в Яунде открылся в мае 2023 года — Все права защищены Mercure International работает в 17 странах Африки — Все права защищены

Жоанна Удруж с теплотой вспоминает одну из своих поездок в Конго, где ее компания Mercure International установила первый в стране эскалатор для двухэтажного торгового центра. «Посетители были настолько осторожны и порой даже напуганы первым опытом подъёма на эскалаторе, что это стало настоящим событием для них. Для меня это стало откровением: вещи, которые мы в Европе воспринимаем как само собой разумеющиеся, вызывают в Африке настоящее удивление»,– с улыбкой говорит она.

Однако, по её словам, особую гордость и нежные чувства вызывает проект N’Kids – закрытая игровая зона в торговом центре, где родители могут оставлять своих детей в безопасности, занимаясь покупками. Проект назван в честь её сыновей, Наэля и Нолана. «Вы только представьте, до этого в Конго-Браззавиле не было ни одной наружной детской горки. Увидеть искреннее любопытство и радость детей было по-настоящему трогательно», – делится Жоанна своими впечатлениями.

Жоанна Удруж создала проект N’Kids, где дети могут наслаждаться безопасной детской площадкой, в то время как их родители заняты покупками, например, как в Конго-Браззавиле — Все права защищены

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Многозадачность во всём

«Полевая работа всегда представляет собой некий вызов, — подчеркивает Жоанна. — Но это также невероятно увлекательный опыт. И хотя мне иногда не хватает судебных заседаний и адвокатской мантии, в которой я защищала клиентов, предпринимательство я ценю не меньше».

Её активная роль охватывает не только бизнес-сферу, но и широкий спектр экономической и общественной жизни Монако. За свой вклад Жоанна Удруж была удостоена звания «Женщина-предприниматель года» на Всемирном конгрессе одноимённой ассоциации в Лиме в 2019 году.

Хотя иногда мне не хватает адвокатской мантии, в которой я защищала клиентов, предпринимательство я ценю не меньше.

Являясь членом руководящего комитета Экономического совета Монако (MEB), председателем Монегасской ассоциации международных торговых предприятий (SNEMI), вице-президентом семейной ассоциации «Дети Африки» (Children of Africa), недавно Жоанна укрепила свои позиции в клубе монегасских предпринимателей в Африке CEMA, заняв пост вице-председателя. С 2020 года она также занимает пост председателя Ассоциации женщин-предпринимателей Монако (AFCEM).

Избранная на первый трехлетний срок, а затем переизбранная на второй и последний срок в 2023 году, Жоанна Удруж в свои 40 лет является самым молодым председателем в истории AFCEM. «Когда я вступила в ассоциацию, я была самым молодым членом, мне было всего 25 лет. Когда я вступила в ассоциацию, я познакомилась с женщинами, которые создали свой собственный бизнес и пошли на риск. Как мы убедились на примере компании Covid, риски в предпринимательстве не нейтральны. Это заставило меня еще больше захотеть участвовать в этом процессе», — говорит она.

Княгиня Шарлен и Жоанна Удруж после переизбрания последней на пост председателя AFCEM 27 июня — © Ален Дюпра

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Продвижение женского лидерства без ущерба для мужчин

Ее конек? Способствовать развитию женского менеджмента, не подрывая при этом мужского. Её особая миссия — стимулировать рост женского лидерства, гармонируя при этом с мужским. «Биологические отличия между мужчинами и женщинами очевидны, и они могут стать стратегическим преимуществом, — подчеркивает Жоанна. — Ежедневно в своей работе я вижу, как различные стили менеджмента тех и других обогащает бизнес и способствует экономическому развитию. Именно поэтому я настаиваю на равной заработной плате и равных возможностях для всех в профессиональной сфере».

Своим участием в работе AFCEM Жоанна Удруж надеется помочь дальнейшему развитию женского предпринимательства в Княжестве. Число женщин-предпринимателей «постоянно растет», так как сегодня монегасский филиал ассоциации насчитывает 60 женщин-директоров компаний, «что не так уж мало, учитывая размеры нашей страны».

В Княжестве активно развивается женское предпринимательство, и я считаю своим долгом представлять интересы этих женщин, работающих в самых различных областях

«В Княжестве активно развивается женское предпринимательство, и я считаю своим долгом представлять интересы этих женщин, работающих в самых различных областях: от страхования, строительства и логистики до высокой моды. Важно признать их вклад в экономическое процветание нашего государства», — подчёркивает она.

С этой целью уже второй год подряд в Международный женский день 8 Марта AFCEM в сотрудничестве с организацией SheCanHeCan проводит мероприятие Girl Boss, которое представляет собой скоростное бизнес-наставничество для молодых девушек из Монако. «Для меня крайне важно передать эти ценности молодому поколению. Предпринимательство укрепляет самоуверенность: нужно научиться управлять не только своим бизнесом и командой, но и рисковать…»

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Матери —самые организованные из всех работников

Еще один проект, которым Йоханна Гудруж особенно гордится, — это недавнее сотрудничество с компанией Monaco Boost. AFCEM обязуется бесплатно принять на один год несколько женщин-предпринимателей из бизнес-инкубатора Монако, чтобы поощрить монегасское предпринимательство и дать дорогу молодежи.

«Количество женщин-предпринимателей неуклонно растёт, – с воодушевлением говорит Удруж. —Предпринимательство обеспечивает пространство для гибкости, которую можно удачно сочетать с семейными обязанностями, даже если это иногда требует дополнительных усилий. Я твёрдо стою на том, что можно успешно сочетать карьеру с материнством. Да, это непросто, и порой кажется, что вы не успеваете ни то, ни другое, однако это всего лишь иллюзия. Я готова отстаивать этот принцип до последнего: можно быть матерью и много работать. Можно успешно совмещать личную жизнь и карьеру – вопрос лишь в организации».

Жоанна Удруж — © Ален Дюпра

Я отстаиваю тот факт, что можно иметь успешную карьеру и одновременно быть хорошей матерью.

Помимо возможности совмещения семейной и профессиональной жизни, Йоханна Гудруж убеждена, что наиболее организованные женщины на работе — это матери: «Они обладают впечатляющей стрессоустойчивостью, способностью управлять графиком, адаптивностью… Они очень оперативны. Мне нравится проводить время со своими сыновьями, показывать им, что женщина может работать и быть матерью, прививать им ценности равенства между мужчинами и женщинами. Мне есть за что бороться, ведь у меня нет дочери, и я убеждена, что голос женщины должен быть услышан и мужчинами».

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Сочетая карьеру в семейном бизнесе, активную роль в AFCEM и благотворительной деятельности с ролью матери, Жоанна Удруж также находит время для спорта. Увлекаясь бегом и игровыми видами спорта, она даже участвовала в полумарафоне два года назад: «Спорт дает такую же уверенность в себе, как и работа. Способность превзойти себя, которую мы обретаем благодаря спорту, позволяет нам выработать определенную форму устойчивости в профессиональном мире. В жизни можно достичь любых высот, если в запасе есть воля. Важно проявлять упорство, никогда не отступать, и именно эти качества прививает спорт».

В преддверии двадцатилетия AFCEM и в разгаре активной подготовки к участию в ежегодном конгрессе мировой ассоциации женщин-предпринимателей в Париже этой осенью, Жоанна Удруж ощущает поддержку своей новой команды. Новый руководящий совет помогает в реализации амбициозных проектов AFCEM, что вдохновляет председателя продолжать работу в выбранном направлении. «В моих планах пока нет возвращения к адвокатской деятельности, — рассуждает она. — Нужно сосредоточиться на определенной деятельности, в моем случае — это проекты внутри компании, а не в зале судебного заседания. Кто знает, что принесет завтрашний день!»