Родом из Бельгии, Уинни Сюффи-Ватле (Winny Suffys-Wathelet), также известная как Уинни Монако (Winny Monaco), стремится расширить сферу своей деятельности в Княжестве.

Жила-была юная бельгийка, парикмахер по имени Уинни, которая со временем прославилась в Монако… однако отнюдь не своим парикмахерским мастерством! Прожив одиннадцать лет на территории Княжества, Уинни завоевала известность благодаря своему участию в различных телешоу, но прежде всего благодаря своему уникальному творению – la Winnynaise. Предлагаем вам ознакомиться с необыкновенной историей успеха женщины, которая сумела не упустить свой шанс!

От парикмахерской до телевидения

Проработав более 25 лет директором собственного салона в Бельгии, Уинни решила перебраться в солнечный Монако, чтобы воссоединиться со своим мужем – продюсером телекомпании CIS. Однако Уинни не собиралась сидеть сложа руки. «Я хотела чем-нибудь заниматься, – призналась она. – Поэтому я стала заведовать небольшим магазином на нашей улице, в районе Ларвотто».

На тот момент, будучи уже далекой от своей парикхмахерской карьеры, Уинни подрабатывала два раза в неделю в бутике женской одежды «Karen Millen». «Это было то, чем я всегда хотела заниматься: помогать женщинам подобрать одежду, консультировать их. Параллельно я помогала мужу с документами, по работе».

Но с началом пандемии магазин был вынужден закрыть свои двери, и теперь остался только сайт. Тем временем, в 2018 году Уинни предложили принять участие в популярном кулинарном шоу «Un dîner presque parfait» («Почти идеальный ужин») на канале M6, в выпуске, посвященном Монако.

«Un dîner presque parfait» © Все права защищены

«Сначала я не проявляла особого энтузиазма, я видела, как кандидаты ругались между собой во время передачи. Но мы с мужем поговорили на эту тему с продюсерами M6, которые обещали нам, что будут следить за этим, и что в передаче примет участие одна известная личность».

Речь шла не о ком ином, как о Даниэле Дюкруэ (Daniel Ducruet) – бывшем муже принцессы Стефании. Именно он стал победителем в этом выпуске, и для Уинни, которая была большой поклонницей принцессы с подросткового возраста, эта встреча стала небольшим шагом вперед, навстречу своему кумиру. Но она и не подозревала, что участие в шоу послужит своеобразным толчком в ее дальнейшей карьере.

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История создания Виннинеза

Когда выпал ее черед угощать других участников шоу, Уинни приготовила ужин на тему бельгийской кухни и предложила гостям свою собственную версию майонеза, с низким содержанием жира (на 30% меньше). Майонез удался на славу, а участники шоу придумали ему оригинальное название «Winnynaise».

Я отправила тюбик майонеза в Княжеский дворец … Они ели его всю неделю!

Во время локдауна Уинни решила выпустить в продажу свой майонез, который производится в Бельгии и продается в некоторых магазинах в Монако, в частности, в Petit Casino на бульваре д’Итали. Кроме того, некоторые рестораны Княжества выразили желание использовать рецепт Уинни в своих блюдах, в частности, Miami Plage, Arrow Burger или Malizia Bar, которые также предлагают бейгл с фирменном майонезом Уинни» Winny Bagel».

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Вдобавок ко всему, Уиннинез уже успели оценить в Княжеском дворце. » Я отправила тюбик майонеза во Дворец, а через три дня получила письмо, где они говорили, что им очень понравилось. Я также узнала от человека, который там работает, что они ели его всю неделю! В Монако вы чувствуете, что за вас рады и вами гордятся, когда вы добиваетесь успеха!»

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Поддержка молодого поколения

После своего первого опыта на телевидении Уинни согласилась принять участие в других шоу, например, в бельгийской версии «Les Reines du Shopping», съемки которой проходили в Монако, где она стала победительницей. «Это напомнило мне о моей давней заветной мечте, – говорит Уинни. – Создать свое собственное шоу, чтобы помогать людям преображаться при небольших затратах. Чтобы показать, что для того, чтобы хорошо выглядеть, не обязательно покупать только брендовые вещи».

А в ожидании осуществления своей мечты подчеркнуть красоту женщин при помощи стильных преображений, Уинни с удовольствием делится своей любовью к Монако. Приняв участие в программе «Monacovrowen», которая была посвящена повседневной жизни четырех жительниц Княжества бельгийского происхождения, Уинни старалась продвинуть местные заведения, в том числе курортный комплекс Monte-Carlo Bay, а также фитнес-клуб Club 39.

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Кроме того, Уинни Монако очень активна в социальных сетях, на сегодняшний день у нее насчитывается более 6 000 подписчиков в инстаграмме. Девушка позирует вместе со своим полуторагодовалым померанским шпицем Артуром, у которого также есть 500 подписчиков в инстаграмме. «Я хочу показать молодежи, что они должны дерзать и добиваться своих целей. Я начинала как парикмахер, и в моей жизни многое изменилось. Я никогда бы не подумала, что однажды мое лицо будет на банке майонеза. В жизни все возможно, нужно только в это поверить», – убеждена Уинни.

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В ближайшее время британский канал BBC Two, который уже снял пилотный выпуск, посвященный Уинни Монако и ее уникальной истории успеха, представит новый сюжет про создательницу майонеза la Winnienaise.

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