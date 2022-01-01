В свои 33 года Микаэль Барло-Элюдю (Mikaël Barelaud-Eludut) – графический дизайнер, известный своими авторскими работами, которые он регулярно публикует на своей странице в Instagram. На его счету многочисленные проекты для всемирно известных брендов, а также монакских компаний. А в скором времени ценителю искусства предстоит возглавить собственное агентство Office Mikado в должности арт-директора.

Карьерный путь художника начался с его первых работ в футбольной видео-игре Pro Evolution Soccer (PES) – основным конкурентом FIFA. Он не стал ограничиваться уже существующими лицензиями команд ФК «Барселона», «Реал Мадрид» и даже ФК «Монако». Микаэль проводил вечера в режиме редактирования, где он рисовал логотипы и футбольную форму других клубов.

Все началось в Далласе

«Многие клубы не имели своей лицензии в игре, поэтому я воспроизводил их форму и логотипы на своей карте памяти, которая затем передавалась из рук в руки по всему району», – с улыбкой рассказывает Микаэль, который также любил развлекаться, рисуя персонажей из «Симпсонов» в майках футбольных клубов. Гомер и Барт – болельщики за ФК «Монако»? Нет, нет, вы не ослышались.

Созданное Микаэлем Барло-Элюдю, это баскетбольное кольцо было одобрено Килианом Мбаппе (Kylian Mbappé)

В возрасте трех лет Микаэль Барло-Элюдю приехал в Монако со своей семьей из Лиможа и вырос в Княжестве в социальном жилье в районе Монегетти. У него было скромное, но счастливое детство. «Отец оставил нас с мамой и сестрой, – признается он. – Моя мама работала в тюрьме Монако. В финансовом плане не всегда было легко».

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Тогда в его голове регулярно крутилась фраза – «работа всегда окупается». С отличием окончив старшие классы в Княжестве, художник получил гранд на обучение в ВУЗЕ, что стало для него «настоящей возможностью». Тогда Микаэль отправился в Соединенные Штаты: сначала в Даллас, а уже оттуда в Техас. «Американская глубинка, – шутит он. – Это была настоящая смена обстановки. Но в целом мне там понравилось. Настолько, что я остался там на два года. И нашел свое призвание».

Одна из знаменитых работ художника «Гранаты»

Надо сказать, что свое призвание Микаэль обрел еще до переезда в Америку. «Но именно там я стал серьезно заниматься графическим дизайном. Я не сдавался. Я хотел сделать это своей профессией». По возвращении в Монако, этот поклонник Формулы-1, архитектуры и современного искусства поставил перед собой одну цель: создать портфолио. «Два года я работал на себя, почти бесплатно, – вспоминает он. – И тут меня заметили».

Большая аудитория в социальных сетях

Ведь настоящие таланты никогда не остаются в тени надолго. Крупный холдинг Del Monte – ведущий мировой производитель пищевых консервов – предложил ему работу в своем европейском филиале в Монако. В течение пяти лет он разрабатывал дизайн для консервов. Ананасы в ломтиках? Да, это его работа. «В то же время на мой аккаунт в Instagram подписывалось все больше и больше людей».

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Будучи настоящим трудоголиком, Микаэль Барло-Элюдю практически не спит – «…если я сплю шесть часов – это роскошь». В то же время он публикует свои творения на своей странице в Instagram. Это не оставляет равнодушными других представителей сферы искусства, ведущими аккаунты с гораздо большим количеством подписчиков. А тем временем, у «Mikadololo» на сегодняшний день насчитывается не менее 23,5 тыс. фолловеров.

Микаэль Барло-Элюдю (слева) с Князем Альбером II (справа).

Благодаря своему аккаунту, Микаэль находит клиентов: сначала на местном уровне, а затем все более крупных и престижных – Moncler, Puma, Nike… В результате ему приходит все больше и больше предложений сотрудничества, и он открывает свою собственную компанию. Изначально работая консультантом в The Office Communication, молодой отец 20-месячной девочки собирается взять на себя должность арт-директора коммуникационной компании, ныне переименованной в «Office Mikado».

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Это первый шаг на ступени к осуществлению давней мечты Микаэля – открыть свою галерею современного искусства в Княжестве. «Не для того, чтобы продвигать себя самого; а чтобы выставлять работы молодых художников, за которыми я слежу в социальных сетях и которые заслуживают того, чтобы о них узнали». Будучи привязанным к Монако, Микаэль Барло-Элюдю не собирается уезжать из Княжества. «Мне очень повезло. Однажды покинув Монако, я понял в каком прекрасном месте я живу». Это – слова состоявшегося художника.