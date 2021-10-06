











Тьерри Левье (Thierry Leviez), новый директор Высшей школы пластических искусств Pavillon Bosio, является специалистом с солидным опытом и богатой биографией. От Тулузы до Берлина и через Париж — мы совершим экскурс по карьере человека, который ставит своей целью придать монакской художественной школе всемирную известность.

42-летний Тьерри Левье принял нас в своем кабинете: освещенный мягким естественным светом, с великолепным видом на море. Мы встретились с Тьерри всего через две недели после его назначения в Pavillon Bosio. «Я постепенно привыкаю к новому месту», — улыбается человек, сменивший на этом посту Изабель Ломбардо (Isabelle Lombardot) в сентябре прошлого года. «Я еще не успел насладиться радостями Монако и Лазурного берега. Но из того немногого, что я видел — великолепно!»

Сценография, его специализация — в центре его проекта

Приехав из Парижа, этот уроженец Тулузы уже успел вкусить удовольствие от жизни у моря. Обед — единственная пауза, которую Тьерри может себе позволить в течение дня. Он проводит это время на причале у подножья скалы старого города. «Для меня большая честь находиться здесь. Это мой первый опыт работы в качестве директора школы». Можно сказать, что Тьерри оказался на этом посту по воле случая. Приглашенный в Монако для проведения конференции, Тьерри Левье услышал о вакансии директора Pavillon Bosio, которая должна была скоро освободится. «Я не колебался и подал заявление». Сегодня он здесь, во главе монакской школы, которую он намерен прославить на весь мир.

Pavillon Bosio совсем небольшой, но мы хотим придать ему международный масштаб, став эталоном в области сценографии. Тьерри Левье

«За последние десять лет школа очень сильно развилась», — говорит он. «Раньше это был просто подготовительный класс. Сейчас это признанное государственное учебное заведение, в котором готовят бакалавров и магистров. Ведущие деятели мира искусства часто выступают с лекциями. Мы собираемся наладить партнерство с парижской Школой изящных искусств (Ecole des Beaux Arts)». Расширение идет параллельно с бурно развивающейся дисциплиной — сценографией.

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«Мы хотим переориентировать школу в этой области», — говорит эксперт в этой отрасли. «Конечно, мы всегда будем готовить художников, но мы хотим дать студентам настоящую техническую подготовку. Выставочная сценография приобретает все большее значение. А во Франции по сути нет специализированной школы в этой области. Pavillon Bosio совсем небольшой, но мы хотим придать ему международный масштаб, став эталоном в области сценографии».

Школа Pavillon Bosio расположена в старом Монако

У истоков многих известных выставок

Тьерри Левье был куратором сентябрьских выставок Printemps в Тулузе с 2013 по 2016 год, где он вместе с Хорхе Пардо (Jorge Pardo) руководил грандиозным проектом, который полностью изменил имидж Музея Августинов в Тулузе. Вкус к сценографии Тьерри приобрел после учебы. Получив образование в Школе Лура (Ecole du Louvre) и в Школе Магазен (Ecole du Magasin) в Гренобле, новый директор Pavillon Bosio курировал несколько выставок, включая первую выставку, посвященную кирпичным скульптурам Пера Киркеби (Per Kirkeby).

Когда я был моложе, я знал, что хочу работать с художниками Тьерри Левье

Это его призвание, которое он постоянно в себе развивает. «Когда я был моложе, я знал, что хочу работать с художниками», — признается человек, который скромно считает, что у него самого нет задатков художника. «Я начал работать продавцом в книжном отделе магазина Fnac, затем прошел подготовительный курс в бизнес-школе HEC и отправился за границу в Берлин». Это был богатый культурный опыт для человека, который сейчас претендует на лидера в отрасли сценографии выставок.

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В данный момент Тьерри проживает в Вильфранш-сюр-Мер, но вскоре собирается переехать в Ниццу, где живут его друзья из «Виллы Арсон» (Villa Arson). Тьерри также хочет посетить в ближайшее время матч ФК «Монако» на стадионе «Луи II». Бывший студент парижской Школы изящных искусств страстно любит футбол и является ярым болельщиком футбольного клуба «Тулуза». Он с нетерпением ждет момента, когда сможет вновь увидеть с трибуны Виссама Бен-Йеддера. «Он был нашим любимцем в Тулузе».