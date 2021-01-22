











В одном из старейших городов-государств мира, архивариус Княжеского дворца Монако является полноправным политическим советником Князя. Знакомство с Тома Фуйроном (Thomas Fouilleron), человеком на службе у Князя Альбера II.

Если Вам когда-нибудь повезет посетить Княжеский дворец с Томой Фуйроном, то он проведет Вас по коридорам без окон, по бывшим конюшням, ныне переоборудованным в гараж, где дворцовые механики заняты починкой автомобилей. В этой части здания Княжеский дворец Монако работает как хорошо отлаженный механизм.

«Мои любимые документы не обязательно самые яркие визуально, а те, которые были аннотированы одним из Князей», — говорит директор Княжеского архива, сидя за своим столом, с миниатюрной статуей Генриха IV рядом со своим компьютером. «Даже, на первый взгляд, незадачливые наброски могут скрывать бесценные исторические свидетельства».

Французский эксперт по истории Монако

Тома Фуйрон вырос в самом сердце Франции, в сельском регионе Овернь, известном своими дремлющими вулканами. Лето Тома проводил в доме его бабушки и дедушки в Ницце. На залитом солнцем Лазурном берегу поездка на день в Монако — это настоящий ритуал. «Мне нравилась футбольная команда, карабинеры Князя, принцессы… в детстве —это воспринимается как сказка». Заметив интерес внука, бабушка и дедушка покупают ему свинцовые статуэтки карабинеров после каждой поездки в Монако.

Карабинеры Князя © Княжеский дворец Монако

В прошлом преподаватель университета, Тома Фуйрон является обладателем докторской степени по истории Князей Монако в период между XVIII веком и 1848 годом. Он является директором архива Княжеского дворца с 2012 года, после своего первого пребывания в Монако в качестве преподавателя истории старших классов.

Он также является автором учебника по истории Монако, используемого в школах Княжества. Ему было поручено написать его, когда он еще преподавал в Монакском лицее Альбера I. «Главной просьбой образовательного совета и Князя — сохранять объективность», — говорит Тома Фуйрон, доставая 350-страничный учебник. «Я полагаю, что Дворцу понравился учебник», — довольно замечает он. «Иначе они бы никогда не назначили меня директором архива».

Восстановление экономических связей с бывшими феодами Монако

Протяженность княжеских архивов Монако более или менее равна длине береговой линии страны — 4 километра. Будучи директором архива, Тома, среди прочего, работал над дизайном марок и монет страны. В настоящее время он помогает исследовать дворцовые фрески XVI века, которые в настоящее время реставрируются. Архив также окажет помощь в подготовке к столетней годовщине со дня смерти Альбера I, которая будет отмечаться в 2022 году.

Князь рассматривает феоды, как возможность установления экономической связи, а также возможность популяризации различных городов и деревень.

Еще одной задачей, которая входит в компетенцию Фуйрона, является восстановление связей между Монако и его бывшими феодами, вотчинами, которые в основном расположены на территории Франции, Лигурии и бывшего королевства Двух Сицилий на юге Италии. «Князь рассматривает феоды, как возможность установления экономической связи, а также возможность популяризации различных городов и деревень», — объясняет Фуйрон. На специальном сайте, доступном на французском языке, можно найти все локации. Исторические места династии Гримальди в основном связаны с Монако дипломатическими или брачными связями.

Князь Альбер рассматривает дворцовые фрески XVI века © Княжеский дворец Монако

На стыке политики и истории

Архивариус работает в непосредственной близости от Князя, который, по словам Фуйрона, очень интересуется историей. «Мы определенно не являемся просто хранителями архива. Мы не только занимаемся инвентаризацией и популяризацией архивов, как это было бы с публичным архивом, но мы также поддерживаем и информируем Княжеский Кабинет». Наряду с обычными обязанностями, такими как оцифровка фотоколлекций Дворца, Княжеские архивы играют существенную роль как в коммуникации, так и в политической повестке Дворца.

Один из моих коллег однажды сказал мне, что мне повезло, что мои архивы принадлежат династии, которая находится до сих пор у власти

Тома Фуйрон говорит, что его работа очень интересна тем, что является симбиозом между книжной работой исторического исследования и драйвом реальной политики. «Вы не должны забывать, что легитимность Князя Альбера II вытекает из истории его династии и Монако. История имеет куда большее значение для Суверена, чем для главы любого другого государства. Это необходимый инструмент, без которого он, если можно так выразиться, был бы просто обычным человеком».

Княжеский дворец Монако

«Один из моих коллег однажды сказал мне, что мне повезло, что мои архивы принадлежат династии, которая находится до сих пор у власти» — говорит Тома Фуйрон, в завершении нашего интервью. «Это правда. Мне выпала большая честь быть историческим советником на политической службе того, кто находится в самом центре политических событий и кому история может помочь в решении повседневных задач».

Так получается, что Тома Фуйрон вроде как государственный советник? «Да, я думаю, что можно сказать и так. Князь рассматривает историю не просто как семейное дело, а как инструмент, позволяющий принимать решения, имеющие влияние на будущее».

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