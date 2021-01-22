В одном из старейших городов-государств мира, архивариус Княжеского дворца Монако является полноправным политическим советником Князя. Знакомство с Тома Фуйроном (Thomas Fouilleron), человеком на службе у Князя Альбера II.

Если Вам когда-нибудь повезет посетить Княжеский дворец с Томой Фуйроном, то он проведет Вас по коридорам без окон, по бывшим конюшням, ныне переоборудованным в гараж, где дворцовые механики заняты починкой автомобилей. В этой части здания Княжеский дворец Монако работает как хорошо отлаженный механизм.

«Мои любимые документы не обязательно самые яркие визуально, а те, которые были аннотированы одним из Князей», — говорит директор Княжеского архива, сидя за своим столом, с миниатюрной статуей Генриха IV рядом со своим компьютером. «Даже, на первый взгляд, незадачливые наброски могут скрывать бесценные исторические свидетельства».

Французский эксперт по истории Монако

Тома Фуйрон вырос в самом сердце Франции, в сельском регионе Овернь, известном своими дремлющими вулканами. Лето Тома проводил в доме его бабушки и дедушки в Ницце. На залитом солнцем Лазурном берегу поездка на день в Монако — это настоящий ритуал. «Мне нравилась футбольная команда, карабинеры Князя, принцессы… в детстве —это воспринимается как сказка». Заметив интерес внука, бабушка и дедушка покупают ему свинцовые статуэтки карабинеров после каждой поездки в Монако.

Карабинеры Князя
Карабинеры Князя © Княжеский дворец Монако

В прошлом преподаватель университета, Тома Фуйрон является обладателем докторской степени по истории Князей Монако в период между XVIII веком и 1848 годом. Он является директором архива Княжеского дворца с 2012 года, после своего первого пребывания в Монако в качестве преподавателя истории старших классов.

Он также является автором учебника по истории Монако, используемого в школах Княжества. Ему было поручено написать его, когда он еще преподавал в Монакском лицее Альбера I. «Главной просьбой образовательного совета и Князя — сохранять объективность», — говорит Тома Фуйрон, доставая 350-страничный учебник. «Я полагаю, что Дворцу понравился учебник», — довольно замечает он. «Иначе они бы никогда не назначили меня директором архива».

Восстановление экономических связей с бывшими феодами Монако

Протяженность княжеских архивов Монако более или менее равна длине береговой линии страны — 4 километра. Будучи директором архива, Тома, среди прочего, работал над дизайном марок и монет страны. В настоящее время он помогает исследовать дворцовые фрески XVI века, которые в настоящее время реставрируются. Архив также окажет помощь в подготовке к столетней годовщине со дня смерти Альбера I, которая будет отмечаться в 2022 году.

Князь рассматривает феоды, как возможность установления экономической связи, а также возможность популяризации различных городов и деревень.

Еще одной задачей, которая входит в компетенцию Фуйрона, является восстановление связей между Монако и его бывшими феодами, вотчинами, которые в основном расположены на территории Франции, Лигурии и бывшего королевства Двух Сицилий на юге Италии. «Князь рассматривает феоды, как возможность установления экономической связи, а также возможность популяризации различных городов и деревень», — объясняет Фуйрон. На специальном сайте, доступном на французском языке, можно найти все локации. Исторические места династии Гримальди в основном связаны с Монако дипломатическими или брачными связями.

Князь Альбер рассматривает дворцовые фрески XVI века
Князь Альбер рассматривает дворцовые фрески XVI века © Княжеский дворец Монако

На стыке политики и истории

Архивариус работает в непосредственной близости от Князя, который, по словам Фуйрона, очень интересуется историей. «Мы определенно не являемся просто хранителями архива. Мы не только занимаемся инвентаризацией и популяризацией архивов, как это было бы с публичным архивом, но мы также поддерживаем и информируем Княжеский Кабинет». Наряду с обычными обязанностями, такими как оцифровка фотоколлекций Дворца, Княжеские архивы играют существенную роль как в коммуникации, так и в политической повестке Дворца.

Один из моих коллег однажды сказал мне, что мне повезло, что мои архивы принадлежат династии, которая находится до сих пор у власти

Тома Фуйрон говорит, что его работа очень интересна тем, что является симбиозом между книжной работой исторического исследования и драйвом реальной политики. «Вы не должны забывать, что легитимность Князя Альбера II вытекает из истории его династии и Монако. История имеет куда большее значение для Суверена, чем для главы любого другого государства. Это необходимый инструмент, без которого он, если можно так выразиться, был бы просто обычным человеком».

Les_grands_appartements_Monaco
Княжеский дворец Монако

«Один из моих коллег однажды сказал мне, что мне повезло, что мои архивы принадлежат династии, которая находится до сих пор у власти» — говорит Тома Фуйрон, в завершении нашего интервью. «Это правда. Мне выпала большая честь быть историческим советником на политической службе того, кто находится в самом центре политических событий и кому история может помочь в решении повседневных задач».

Так получается, что Тома Фуйрон вроде как государственный советник? «Да, я думаю, что можно сказать и так. Князь рассматривает историю не просто как семейное дело, а как инструмент, позволяющий принимать решения, имеющие влияние на будущее».

>> ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Династия Гримальди: 700 лет у власти