











Победив в своем первом профессиональном бою в начале месяца, 23-летний монегаск Уго Микаллеф (Hugo Micallef) подает большие надежды. Monaco Tribune составил портрет этого увлеченного своим делом молодого человека, готового на все ради достижения своей мечты — стать чемпионом мира по боксу.

Кто сказал, что бокс это обязательно насилие? Юго Микаллефа невозможно связать в таком ассоциативном ряду. «Это очень порядочный парень, очень уважительный, спокойный и уравновешенный», — говорит Риккардо Беретта, один из его семи лучших друзей, с которыми он неразрывен. «У Уго ангельское лицо. Он совсем небрутальный тип. У него есть даже скрытый талант — рисунок. И он очень в этом талантлив».

Бокс похож на хореографию хорошо исполненного танца

Когда у него не завязаны перчатки на запястьях, молодой боксер из Монако любит погружаться в свое воображение, в свой параллельный мир. «Это моя страсть с самого детства. Я рисовал с утра до ночи», — вспоминает он с улыбкой. «Я пробовал все: портреты, пейзажи, манга, комиксы, реализм, фантазии…». А бокс? «Я не слишком углубляюсь в эту тему. В моей голове это два совершенно разных мира».

От боксерских перчаток до карандашей

У боксера с артистической жилкой есть на этот счет интересное сравнение: «Бокс похож на хореографию хорошо исполненного танца». Уго стал профессиональным спортсменом этим летом. Это стало возможным после подписания контракта с американской промоутерской компанией Top Rank, принадлежащей легендарному американскому промоутеру Бобу Аруму (Bob Arum). Детская мечта стала явью.

«Я смотрел кассеты с записями моего отца, который сам был боксером. Это вдохновило меня. Я сразу понял, что хочу стать профессиональным боксером». В возрасте 9 лет, попробовав свои силы в дзюдо и теннисе, юный Уго вступил в боксерский клуб в Монако, расположенный в здании спортивного комплекса «Луи II».

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Уго был победителем многочисленных юниорских соревнований, в частности, Кубка Средиземноморья, который он выигрывал трижды, а также региональных чемпионатов. Уго Микаллеф, чьими кумирами были Рой Джонс-младший, Флойд Мейвезер и Рэй Чарльз Леонард, стал чемпионом Франции в свой первый год в боксе в 2015 году.

«У Уго быстрый метаболизм, благодаря которому ему не составляет труда сбросить вес», — анализирует Тома Крето (Thomas Cretot), его тренер по физической подготовке, а также один из лучших друзей наряду с Шарлем Леклером. «Это преимущество позволяет ему находиться в легкой категории (-63,5 кг), несмотря на его высокий рост (1,81 м). Он также мобилен и очень быстр».

Бокс — причина, чтобы жить

Но его главная сила заключается в его голове, которая определенно хорошо работает. «Уго очень полноценный, но он также и прежде всего очень умный боксер, который много думает на ринге. Это позволяет ему находить решения для победы над соперниками. Бокс — это боевой вид спорта, но стратегия очень важна». Монегаск — прекрасный стратег и не скрывает этого. «Я хочу стать чемпионом мира в профессиональном боксе». Слова были сказаны, цель показана, сомнения устранены.

Когда я общаюсь с Шарлем (Леклерком), мы часто обсуждаем наши карьеры. Мы толкаем друг друга вперед

Для Риккардо Беретты нет никаких сомнений. «Да, он станет чемпионом мира», — говорит он. «Он будет готов через три-четыре года», — говорит Тома Крето. «На данный момент ему необходимо провести несколько боев и побед, чтобы построить свою карьеру». Так же, как это делает французская звезда супертяжелого веса Тони Йока.

Поэтому, чтобы достичь успеха, Уго Микаллеф без колебаний идет на жертвы. «С самого детства у меня была не совсем такая жизнь, как у других моих друзей. Мне пришлось пойти на уступки. Наша группа очень дружная, мы хотим быть все время вместе. Но иногда мне приходится делать выбор».

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Как и Шарль Леклер. «Когда я с ним, мы часто обсуждаем наши карьеры и амбиции. Мы оба подталкиваем друг друга к вершине». Чтобы дать второе дыхание своей молодой карьере, боксер отправился на Канарские острова и Гран-Канарию более года назад. «Мне нужно было второе дыхание». Он отправился в Лас-Пальмас, чтобы поработать с известным испанским тренером Карлосом Форменто (Carlos Formento). Интеграция была мгновенной.

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Канарские острова, Гран-Канария, его родной дом

«Я всегда говорил, что хочу переехать туда, где жизнь хороша», — говорит он с улыбкой. «Люди здесь дружелюбные, солнце всегда светит, мне нравится культура. Здесь есть все для достижения результатов». У берегов Марокко, на берегу Атлантического океана, ас рисования не собирается развлекаться. Наоборот.

«Его распорядок дня строг и прост», — говорит его тренер, который работает с ним в Лас-Пальмасе уже год. «Он встает утром, завтракает, идет на тренировку, ест, дремлет, снова тренируется, ест и спит. Каждый день. Все отлажено для производительности».

Когда я вышел на ринг, я почувствовал огромную радость. Я так долго ждал этого.

Периодически возвращаясь в Монако, часто после боев, чтобы восстановиться, Уго встречается с семьей и друзьями. В этой второй половине сентября он также находится в Княжестве, чтобы насладиться победой в своем первом профессиональном бою. «Когда я вышел на ринг, я почувствовал огромную радость, которую трудно объяснить. Я так долго ждал этого…».

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Его второй бой запланирован на декабрь. Через несколько дней, а точнее 3 октября, величайший боксер Княжества прилетит на Канары, чтобы возобновить свою подготовку. Долг зовет. Жертвы, строгость, серьезность, рутина в питании — Уго Микаллеф почувствовал вкус к этому. «Я делаю это по конкретной причине. Увидимся через три года». А может, и раньше.