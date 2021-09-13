











Боксер дал отличный старт профессиональной карьере, выиграв у аргентинца Эсекьеля Грегореса (Ezequiel Gregores).

Начало просто не могло быть лучшим. Уго Микаллеф (Hugo Micallef) успешно прошел боевое крещение в своем первом профессиональном выступлении в полусреднем весе на центральном корте «Ролан-Гаррос». 23-летний спортсмен, этим летом подписавший контракт с американским агентством Top Rank Boxing, провел четыре отличных раунда и одержал свою первую победу.

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Подопечный Карлоса Форменто (Carlos Formento) не оставил шансов своему сопернику. Бой стал началом вечера, на котором французский боксер Тони Йока (Tony Yoka) одержал свою одиннадцатую профессиональную победу в супертяжелом весе.

Первая победа заставляет сосредоточиться

«Я счастлив выиграть на «Ролан-Гаррос», это моя первая победа в высшей лиге», — сказал Хьюго Микаллеф после поединка. «Это важный момент. Но самое сложное сейчас — подтвердить позицию», — добавил спортсмен.

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Своим выступлением Уго Микаллеф показал, что справился с расстройством после непопадания на Олимпийские игры в Токио. Спортсмен долгое время тренировался на Канарских островах. Боксер из Монако продолжит подготовку к следующему бою, который должен пройти до конца года, на острове Гран-Канария.