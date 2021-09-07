











Женская команда по регби Монако была основана четыре года назад и сегодня находится на пике своего развития. Фабьен Камен (Fabien Camin), ключевая фигура в этом молодом клубе, рассказал Monaco Tribune о стремительном развитии регби в Монако.

Отбросить предрассудки и клише — вот цель команды AS Monaco Rugby. «Еще есть люди, которые считают, что регби — это спорт для грубиянов», — сожалеет Фабьен Камен, основатель и руководитель женской команды AS Monaco Rugby. «Однако, с ростом освещения этого вида спорта в СМИ, девушки все больше и больше присматриваются к регби».

Монако стремится развивать женское регби

Недавний успех женской сборной Франции по регби-7 на Олимпийских играх в Токио подтверждает вышесказанное. Завоевав серебряную медаль в Японии, подопечные Фанни Орта (Fanny Horta) доказали, что женское регби является одним из самых динамично развивающихся видов спорта в данный момент.

Создается все больше и больше женских клубов, в отличие от некоторых мужских клубов в маленьких деревнях, которые имеют тенденцию исчезать. Фабьен Камен, менеджер женской команды по регби AS Monaco Rugby.

«Создается все больше и больше женских клубов, в отличие от некоторых мужских клубов в маленьких деревнях, которые имеют тенденцию исчезать», — признается Фабьен. «В Монако мы стремимся развивать женское регби, принимаю в секцию как можно больше юных спортсменок и развивая успехи взрослой команды».

Продвижение гендерного разнообразия в секциях по регби

Несмотря на определенные инфраструктурные ограничения, женская команда по регби выстраивает свою стратегию на базе старшей команды. В то время как девочки и девушки тренируются вместе с мальчиками до 15 лет. «Политика клуба направлена на усиление этого сочетания, позволяя нашим девушкам играть вместе с мальчиками».

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Благодаря оздоровительному спорту и, в частности, пляжному регби, эта дисциплина привлекает девушек всех возрастов. Это позволило создать две команды, которые были заявлены в чемпионат в этом сезоне, одна в регби-7, другая — в регби-10. «В данный момент завершается процесс лицензирования клубов, но на первой тренировке было около 17 девушек. В этом сезоне мы ожидаем 40 игроков».

В долгосрочной перспективе, для девушек в возрасте от 15 до 18 лет, целью также является создание соглашения с другими клубами региона, такими как Stade Niçois, Rugby Olympique de Grasse и Stade Laurentin Rugby. «Важно объединить усилия с женскими командами региона, чтобы сформировать конкурентоспособную взрослую команду». Подъем женского регби в Монако и на Лазурном берегу только начался.