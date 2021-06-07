Федерация регби Монако и World Rugby в партнерстве с Правительством проводят турнир Monaco Sevens. Он пройдет с 18 по 20 июня на стадионе Луи II. Для участвующих стран это последняя возможность получить путевку на Олимпийские игры в Токио (23 июля — 8 августа).
Команды
12 женских и 10 мужских команд попытаются завоевать право выступать на Олимпийских играх. Такую честь получат две лучшие команды женского турнира и только одна команда-победитель мужского зачета.
Женский турнир:
Группа A: Россия, Аргентина, Мексика, Самоа.
Группа B: Папуа-Новая Гвинея, Казахстан, Ямайка, Тунис.
Группа C: Франция, Гонконг, Колумбия, Мадагаскар.
Мужской турнир:
Группа A: Самоа, Ирландия, Тонга, Зимбабве, Мексика.
Группа B: Франция, Гонконг, Чили, Уганда, Ямайка.
Программа
Мужской турнир:
Пятница, 18 июня:
Зимбабве / Мексика — 18:00
Уганда / Ямайка — 18:22
Суббота, 19 июня:
Самоа / Мексика — 9:00
Ирландия / Зимбабве — 9:22
Франция / Ямайка — 9:44
Гонконг / Уганда — 10:06
Ирландия / Мексика — 11:44
Самоа / Тонга — 12:06
Гонконг / Ямайка — 12:28
Франция / Чили — 13:18
Ирландия / Тонга — 15:24
Гонконг / Чили — 15:46
Самоа / Зимбабве — 17:39
Тонга / Мексика — 18:01
Франция / Уганда — 18:23
Чили / Ямайка — 18:45
Воскресенье, 20 июня:
Тонга / Зимбабве — 12:55
Самоа / Ирландия — 13:17
Чили / Уганда — 13:39
Франция / Гонконг — 14.01.
Финальные этапы: с 16:23.
Женский турнир:
Суббота, 19 июня:
Аргентина / Мексика — 10:30
Россия / Самоа — 10:52
Казахстан / Ямайка — 11:14
Новая Гвинея / Тунис — 14:08
Гонконг / Колумбия — 14:30
Франция / Мадагаскар — 14:52
Аргентина / Самоа — 16:16
Россия / Мексика — 16:38
Казахстан / Тунис — 17:00.
Новая Гвинея / Ямайка — 19:09
Гонконг / Мадагаскар — 19:31
Франция / Колумбия — 19:53
Воскресенье, 20 июня:
Мексика / Самоа — 10:41
Россия / Аргентина — 11:03
Ямайка / Тунис — 11:25
Новая Гвинея / Казахстан — 11:47
Колумбия / Мадагаскар — 12:09
Франция / Гонконг — 12:31
Финальные этапы: с 14:55.
Билеты
Ожидается, что 19 и 20 июня игры посетят 5 тысяч зрителей. Нынешние правила требуют ношения маски и соблюдения социальной дистанции. Купить билеты на турнир можно с 28 мая на сайте www.monaco-rugby.com. Билеты также можно будет купить с 8 июня в кассах стадиона Луи II.
Цены:
Отборочные игры: 10 евро в день на человека.
Финальные этапы: 20 евро в день на человека.
Скидка в 5 евро предоставляется учащимся в Монако и обладателям лицензии FFR (при предъявлении документов, за исключением финальных игр).