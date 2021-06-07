











Федерация регби Монако и World Rugby в партнерстве с Правительством проводят турнир Monaco Sevens. Он пройдет с 18 по 20 июня на стадионе Луи II. Для участвующих стран это последняя возможность получить путевку на Олимпийские игры в Токио (23 июля — 8 августа).

Команды

12 женских и 10 мужских команд попытаются завоевать право выступать на Олимпийских играх. Такую честь получат две лучшие команды женского турнира и только одна команда-победитель мужского зачета.

Женский турнир:

Группа A: Россия, Аргентина, Мексика, Самоа.

Группа B: Папуа-Новая Гвинея, Казахстан, Ямайка, Тунис.

Группа C: Франция, Гонконг, Колумбия, Мадагаскар.

Мужской турнир:

Группа A: Самоа, Ирландия, Тонга, Зимбабве, Мексика.

Группа B: Франция, Гонконг, Чили, Уганда, Ямайка.

Программа

Мужской турнир:

Пятница, 18 июня:

Зимбабве / Мексика — 18:00

Уганда / Ямайка — 18:22

Суббота, 19 июня:

Самоа / Мексика — 9:00

Ирландия / Зимбабве — 9:22

Франция / Ямайка — 9:44

Гонконг / Уганда — 10:06

Ирландия / Мексика — 11:44

Самоа / Тонга — 12:06

Гонконг / Ямайка — 12:28

Франция / Чили — 13:18

Ирландия / Тонга — 15:24

Гонконг / Чили — 15:46

Самоа / Зимбабве — 17:39

Тонга / Мексика — 18:01

Франция / Уганда — 18:23

Чили / Ямайка — 18:45

Воскресенье, 20 июня:

Тонга / Зимбабве — 12:55

Самоа / Ирландия — 13:17

Чили / Уганда — 13:39

Франция / Гонконг — 14.01.

Финальные этапы: с 16:23.

Женский турнир:

Суббота, 19 июня:

Аргентина / Мексика — 10:30

Россия / Самоа — 10:52

Казахстан / Ямайка — 11:14

Новая Гвинея / Тунис — 14:08

Гонконг / Колумбия — 14:30

Франция / Мадагаскар — 14:52

Аргентина / Самоа — 16:16

Россия / Мексика — 16:38

Казахстан / Тунис — 17:00.

Новая Гвинея / Ямайка — 19:09

Гонконг / Мадагаскар — 19:31

Франция / Колумбия — 19:53

Воскресенье, 20 июня:

Мексика / Самоа — 10:41

Россия / Аргентина — 11:03

Ямайка / Тунис — 11:25

Новая Гвинея / Казахстан — 11:47

Колумбия / Мадагаскар — 12:09

Франция / Гонконг — 12:31

Финальные этапы: с 14:55.

Билеты

Ожидается, что 19 и 20 июня игры посетят 5 тысяч зрителей. Нынешние правила требуют ношения маски и соблюдения социальной дистанции. Купить билеты на турнир можно с 28 мая на сайте www.monaco-rugby.com. Билеты также можно будет купить с 8 июня в кассах стадиона Луи II.

Цены:

Отборочные игры: 10 евро в день на человека.

Финальные этапы: 20 евро в день на человека.

Скидка в 5 евро предоставляется учащимся в Монако и обладателям лицензии FFR (при предъявлении документов, за исключением финальных игр).