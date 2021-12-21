После карьерного пути, крайне далёкого от мира приготовления сокки и писсаладьер, Жюльен поставил перед собой серьёзную задачу: продолжить дело своего тестя на рынке Кондамин. Ознакомьтесь с портретом из нашей серии статей, посвященных предпринимателям Монако.

Это одно из культовых заведений Княжества. «Chez Roger», расположенный под арками рынка Кондамин, каждый день потчует клиентов соккой и писсаладьер, сделанными вручную. Но с 2019-го года Роже за прилавком уже не увидишь: его зять Жульен самостоятельно занимается и приготовлением блюд, и управлением магазином, и продажами.

Однако, изначально ничего не предначертывало этому уроженцу Вильфранш-сюр-Мер (Villefranche-sur-Mer) призвания в этой области. «Мой путь нетипичен. — делится он. — Полное среднее образование я получил в разряде Промышленных наук и технологий, по специальности «Электротехника» (Bac STI génie électrotechnique). Но, в конечном итоге, эта деятельность мне совершенно не пришлась по душе. Далее, я окончил высшую коммерческую школу в Ницце, по специальности «Маркетинг». Но в этом секторе возможностей работы было крайне мало.»

После карьеры в должности торгового представителя в сфере организации мероприятий и последующего получения образования в области страхования и управления активами, Жюльен Браветти (Julien Bravetti) нашел, наконец, занятие, которое пришлось ему по душе: банковский консультант в Монако, в отделении Сосьете Женераль (Société Générale) в Кондамин, а затем и в Фонвьей.

Легендарное заведение, увидевшее свет благодаря Княжеской Семье

Десять лет спустя молодой человек предпринимает неожиданный поворот: продолжить дело своего тестя, Роже, укрепившееся в Монако с 1976-го года, во многом благодаря участию Княжеской Семьи.

«Мой тесть часто вспоминает этот случай. — делится Жюльен. — Однажды он встретился с Монсеньёром Ренье, и Князь спросил: «Итак, мой мальчик? Что ты умеешь делать?» «Мой тесть ответил: «Я умею готовить сокку и писсаладьер». Князь помог ему, посодействовал, и с тех пор они поддерживали связь. (…) Роже рассказывал, как Князь Альбер II, когда был маленьким, приходил сюда со своим отцом и забирался на прилавок, чтобы отведать сокку.»

Отношения между Княжеской Семьей и «У Роже» («Chez Roger») никогда не прерывались. Сорок лет спустя, Альбер II не преминул снова отправиться под своды рынка, чтобы присутствовать при передаче полномочий между Роже и его зятем.

Князь Альбер II в окружении Роже (слева) и Жюльена (справа) — все права защищены

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Продолжение семейного дела

Тем не менее, передача эстафеты не прошла гладко, о чем свидетельствует Жюльен, которому принесло немало труда уговорить Роже, узнавшего в 2017-м году о своём раковом заболевании, уступить ему бизнес.

«Когда он заболел, то лавка была закрыта одиннадцать месяцев. Тем не менее, он был против того, чтобы я перенял дело. Я настаивал, так как не желал, чтобы заведение было утеряно. В период закрытия клиенты проявили небывалую солидарность, чтобы подбодрить его и побудить к возобновлению работы. Все говорили, что его сокка из рыночной лавки — это легендарное блюдо, и целые поколения выросли с ним… Когда лавка, наконец, снова открылась, он был так утомлён, что нуждался в помощи. Я оставил работу в банке и, несколько дней спустя, начал трудиться здесь.»

В течение полутора лет мужчины работали вместе. Будучи совершенным новичком в области приготовления сокки и писсаладьер, под руководством тестя Жюльен выучился всему. Эта история вызвала немало скептицизма у окражающих: «у моего тестя сложный характер. Многие полагали, что мы не сможем найти общий язык. Но, в конце концов, все прошло замечательно», — вспоминает Жюльен.

Традиционное и подлинное мастерство

Так, будучи совершенно спокоен, Роже передал ключи от своего заведения зятю, прежде чем окончательно удалиться на покой, крайне изнурённый болезнью. После кончины тестя в января 2019, Жюльен Браветти поставил целью сохрание мастерства своего наставника, чтобы смочь гарантировать клиентами всё то же высокое качество изделий.

«Я ничего не поменял, и это было моим настоящим решением: позволить людям насладиться именно теми блюдами, которые готовил Роже. Мои писсаладьер раскатаны вручную, а мои луковицы всегда свежи и очищаются ежедневно… Я пожелал остаться верным аутентичному мастерству.»

Флагманское блюдо Chez Roger : монегаскский писсаладьер на томатной основе — © Camille Esteve

Традиционное приготовление и продолжение семейного дела обнадёжили клиентов, которые, в большинстве своём, остались верны заведению. Крайне рад обслуживать постоянных местных клиентов, Жюльен Браветти не только не думает о том, чтобы покинуть Монако, но и отвергает идею экспорта своего бизнеса: «Я должен быть здесь. Это моё детище, и здесь мне хорошо», — делится он.

Единственное сожаление этого невероятного приключения — не смочь выучиться приготовлению других изделий, как то ему обещал Роже, хлебопекарь по образованию. «Очень жаль, так как мы что-то упустили. Как только я завершу обновление стенда, почему бы не предложить еще один или два новых блюда?». Он обещает, что эта задумка будет исполнена в уважении к традиции, ручной работе и мастерству своего тестя.

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