С 1977 года галерея «Могадам» (Gallerie Moghadam) предлагает своим клиентам персидские ковры самых разных цветов. Основатель галереи Александр Могадам (Alexander Moghadam), которому скоро исполнится 86 лет (хотя ему можно дать на десять лет моложе), готовится передать бразды правления своему сыну. Monaco Tribune представляет портрет этого выдающегося торговца, чья увлеченность своим делом не может не восхищать.

Эта неожиданная встреча изменила все. В тот момент он ни на секунду не предполагал, что его жизнь может настолько измениться. Во время поездки в Монако Александр Могадам и его семья зарезервировали столик в ресторане отеля Le Meridien. В самый разгар ужина, в нескольких метрах от них, садится Княжеская семья: сам Князем Ренье III, Княгиня Грейс Келли, их дочь Стефания и молодой Альбер II. Александр не смог удержаться от разговора с ними.

Княгиня Грейс спрасила меня, откуда я родом, что я делаю, почему я здесь. Я ответил ей, что Монако — это рай. Александр Могадам

«Я подошел к ним и начал разговаривать с Княгиней Грейс», — вспоминает Александр Могадам на французском языке, окрашенном в восточные краски. «Она спросила меня, откуда я, что я делаю, почему я здесь. Я ответил ей, что Монако — это рай». Именно тогда Грейс Келли спросила этого молодого немца иранского происхождения, почему бы ему не поселиться в Княжестве, чтобы вести свой бизнес. «Я спросил ее, не шутит ли она», — улыбнулся он. «Она говорила всерьез».

Открытие галереи проходило в присутствии Грейс Келли

Уже на следующий день Александр Могадам начал искать помещение в Монако. Однако, возникла проблема. Чтобы выставить свои ковры, ему нужна была большая площадь. Как он может найти помещение площадью 300 м2, когда подавляющее большинство магазинов на бульваре де Мулен располагают площадью менее 50 м2?

Александр Могадам и его команда © Romain Boisaubert/Monaco-Tribune

«Через полгода мне позвонили из агентства по недвижимости и предложили помещение, в котором хранились старинные картины, за 1,3 миллиона франков. Я ухватился за этот шанс». После года работы галерея Могадам была торжественно открыта в 1977 году в присутствии Грейс Келли.

В то время в Иране в ковровой промышленности работало семь миллионов человек. Сегодня в стране насчитывается не более двух миллионов Александр Могадам

С того дня Александр Могадам и его семья никогда не покидали Княжество. А в галерее вот-вот задуют сорок пять свечей. Невероятное долголетие, которое берет свое начало в Германии, во Франкфурте, в начале 1960-х годов.

>> ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: ПОРТРЕТ. Рафаэль Домжан, пилот первого электрического полета с главой государства на борту

«Я работал в авиакомпании (Lufthansa) в отделе грузовых перевозок», — объясняет он. «Мне было лет 17-18, а пилоты, вторые пилоты, стюарты и стюардессы искали ковры. Я сопровождал их на базары в Иране и выступал в качестве посредника». Его коммерческое чутье и врожденная способность к продажам взяли свое. «Я получал в три раза больше своей зарплаты за счет комиссионных! Один пилот спросил меня, почему бы мне не открыть собственный магазин во Франкфурте».

Он также заведует консульством Непала

Так, абсолютно случайно, но с большой любовью, он начал заниматься коврами в возрасте восемнадцати лет. «Ни мои родители, ни мои брат и сестра не работают в этой области». Он открыл свой первый магазин, затем второй. Затем их стало шесть. «Немцы начали восстанавливать свою покупательную способность. Ковры продавались очень хорошо. В то время в Иране в этом секторе работало семь миллионов человек. Сегодня их не более двух миллионов».

Я работал всю свою жизнь, пришло время перевернуть страницу. Я хочу путешествовать и заботиться о своем консульстве Александр Могадам

Традиция предков, возрастом более 2 500 лет, в последние годы стала исчерпывать себя, став жертвой конкуренции, в частности, со стороны Китая. Также изменились вкусы. «Молодое поколение предпочитает более современные ковры — простые и без узоров. Его сын также управляет магазином в Монако, где продаются современные ковры и мебель. Он сменит своего отца в январе. «Я работал всю свою жизнь, пришло время перевернуть страницу. Я хочу путешествовать и заботиться о своем консульстве».

>> ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: ПОРТРЕТ. Жан-Поль Баскуль, коллекционер фотографий и историй

Ведь параллельно со своей деятельностью Александр Могадам заведует дипломатическим представительством Непала в Монако. «Эта страна близка моему сердцу. Это замечательные люди, которые живут в бедности. Мы стараемся помочь им, организуя благотворительные мероприятия. Я также занимаюсь выдачей виз для туристов с Лазурного берега, которые хотят поехать в Непал». Возьмем на заметку.