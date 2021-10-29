











Пилот, альпинист, дайвер, парашютист, исследователь и лектор, Рафаэль Домжан (Raphaël Domjan) — это увлеченный самородок, который полон решимости изменить взгляды людей ради сохранения планеты. Его последний подвиг? Пилотирование первого электрического полета с главой государства на борту.

Эмоциональное напряжение начало нарастать уже за несколько часов до полета. «Утром мы поняли, во что ввязались, когда владелец самолета запаниковал», — улыбается он. Он сказал мне: «Рафаэль, ты ведь вернешь его живым?»

Надо сказать, что несколькими годами ранее, когда он любовался звездами на берегу озера Невшатель и Альпами на заднем плане, молодой Рафаэль Домжан и представить себе не мог, что будет управлять электрическим самолетом с Князем Альбером II на борту.

В детстве он хотел стать космонавтом

«Я всегда был увлечен авиацией», — рассказывает человек, выросший в живописном городке Невшатель, в Швейцарии, известном на весь мир благодаря своим часовым мастерским. «В детстве я хотел стать космонавтом. Вот что меня мотивировало. В воскресенье днем я никогда не упускал возможности посмотреть приключения командора Кусто». Так же как и другой наш герой — Лоран Баллеста. «Мне повезло, что мой дедушка часто ходил в горы, и я ходил с ним».

Я быстро осознал опасность изменения климата. Рафаэль Домжан

Вместе с одним из двух своих братьев, Алексисом, любитель природы занимался спелеологией и дайвингом, а также летал на параплане и плавал на катамаране. Родилось призвание.

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«Я быстро осознал опасность изменения климата». Рафаэль Домжан работал водителем скорой помощи и параллельно обучению на инженера, он также получил диплом горного спасателя. А затем прошел курсы пилотирования вертолета.

© PlanetSolar2021

Участвуя в нескольких гуманитарных проектах, 49-летний Рафаэль стоит у истоков фонда PlanetSolar, созданного в 2007 году. Это стало началом долгого приключения, в результате которого он установил тесные связи с Княжеством. Так было положено начало рекордам и подвигам.

Он мечтает достичь стратосферы на самолете на солнечных батареях

В том же году он принял участие в экспедиции SUN21, первой лодке на солнечных батареях, которая пересекла Атлантику между Мартиникой и Доминикой. Именно в этот день он совершил первое в истории погружение с лодки на солнечных батареях.

Совершить кругосветное путешествие со стартом и финишем в Монако — это невероятный опыт Рафаэль Домжан

В 2010-2012 годах он совершил первое кругосветное путешествие на борту самолета PlanetSolar, с двигателями, работающими от солнечных батарей. Он выступил в проекте в качестве руководителя экспедиции и вылетел из Монако. «Мне посчастливилось встретиться с Его Светлостью. Совершить кругосветное путешествие со стартом и финишем в Монако — это невероятный опыт».

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После этого кругосветного путешествия Рафаэль Домжан окружил себя международной командой для запуска миссии SolarStratos, цель которой — достичь стратосферы на самолете на солнечных батареях. Исторический полет запланирован на 2023 год.

© Axel Bastello/Palais Princier

Регулярно приезжая в Монако, Рафаэль Домжан поддерживает тесные связи с Океанографическим музеем и Фондом Князя Альбера II. Для швейцарского инженера и пилота, эта поддержка Княжества и лично самого Князя Монако очень важна и он очень рад, что Суверен поддержал идею этого полета на электрическом самолете.

Он хочет сократить использование ископаемого топлива, отдавая предпочтение возобнавляемым источникам энергии ресурсам

«Это историческое событие, и для справки, первым в истории главой государства, который полетел на аэроплане в 1910 году, был другом Княжеской семьи», — рассказывает он. «Это был император Фердинанд I, первый царь Болгарии».

Через десять лет такие коммерческие рейсы, как Ницца-Женева или Ницца-Париж, можно будет совершать на электрических самолетах. Рафаэль Домжан

Рафаэль Домжан подчеркивает «смелость» поступка Князя Альбера II, который «совершил полет на самолете с пятидесятиминутной дальностью полета над морем». Он считает, что риск, на который пошел Княжеский дворец, оправдывает средства, поскольку своим примером Князь дает надежду на реализацию шагов в плане сокращения загрязнения и замену ископаемых источников энергии на возобновляемые.

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«Мы должны использовать то, что дает нам природа. Через один-два года дальность полета электрических самолетов увеличится до двух часов. Через десять лет такие коммерческие рейсы, как Ницца-Женева или Ницца-Париж, можно будет совершать на электрических самолетах. Эта переходная эпоха очень интересна». Целеустремленность — это то, что движет человеком, которого навсегда запомнят как первого пилота, пролетевшего над Княжеством на электрическом самолете.

© Axel Bastello/Palais Princier