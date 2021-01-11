











В конце октября, по случаю вручения наград Sportel Awards в Монако, мы встретились с Альбаном Мишоном (Alban Michon), дайвером-экстремалом, исследователем полярных регионов и ярым защитником окружающей среды. В рамках пятого интервью из нашей серии «Герои Средиземноморья и Океана», Альбан поделился с нами своими соображениями по поводу таянья льдов и повышения уровня мирового океана.

Вспоминая о своем детстве Альбан рассказывает: «Я ненавидел школу… Я чувствовал себя взаперти, мне казалось, что меня лишают свободы». Тогда, в попытке убежать от скучной школьной рутины, он часто подолгу смотрел в окно, погруженный в свои мысли. «Я смотрел, что происходит снаружи, писал, мечтал, представлял себе какой может быть жизнь». Школа не для всех и уж точно не для Альбана Мишона. «Я уже тогда знал, что когда подросту, то стану дайвером». И тогда, вдали от школьных парт, самоучка Альбан начинает заниматься дайвингом. В одиночку. «Я влюбился в это занятие. Кстати сказать, я вообще очень влюбчивый (улыбается). Под водой я чувствую себя будто в невесомости, словно я лечу. Я так люблю это ощущение…»

Важность проблемы таянья льдов и повышения уровня мирового океана не вызывает сомнений у Альбана Мишона © Andy Parant

За полярным кругом начинается жизнь

Море появилось в жизни 43-летнего Альбана Мишона еще в детстве. Каждое лето родители привозили мальчика на средиземноморское побережье Франции, а конкретнее — на самый край полуострова Жьен, в департаменте Вар, где он сейчас живет. «Мы каждое лето сюда приезжали с родителями. Я всегда любил море, любил смотреть на Кусто». Любовь к морской стихии, этого уроженца городка Труа, что на востоке Франции, началась с эпистолярного жанра. Однако, что действительно сблизило его с морем — это диплом инструктора по дайвингу, полученного в 1999 году, а также его летние сезоны на Корсике и на острове Пор-Кро.

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«Все свое свободное время я занимался дайвингом. Со временем я начал нырять под лед». Всего в 22 года, он становится собственником Школы подледного дайвинга в г. Тинь. Знаменитый исследователь Жан-Луи Этьен (Jean-Louis Étienne) предлагает ему поучаствовать в экспедиции. «Мне очень хотелось исследовать полярный мир», — признается Альбан. «Часто бывая у берегов Канады, в Арктике, в деревнях Инуитов, я полюбил морские льды».

Ученые сходятся во мнении, что совсем скоро на Северном полюсе вообще не будет льда летом

«Я очень люблю заполярье, его цвета, рельеф, атмосферу, царящую там», —говорит Альбан с восторженной искрой в глазах. «И морозную свежесть! Да, особенно ароматы мороза. Я очень к ним чувствителен, также как и к свету. Здесь (в помещении Гримальди-форума) мне очень жарко, здесь очень много людей — чудовищно (смеется)». С запалом продолжает Альбан: «Это необъяснимо, мне нравится это ощущение свободы. Мне нравится самому изобретать свою жизнь. У меня есть какая-то необходимость в побеге от цивилизации. Мои путешествия настолько насыщенные, что мне нужно несколько лет потом, чтобы от них немного отойти. В такие моменты я думаю, что мне, возможно, пора было бы и отступить, но я до сих пор испытываю эту необходимость в путешествии».

«Под водой я чувствую себя будто в невесомости, словно я лечу»

Морские льды — главный индикатор состояния планеты

Когда Альбан Мишон видит, что происходит с его второй родиной, с морскими льдами, его сердце обливается кровью. «Я наблюдаю за ними вот уже больше десяти лет и мне даже не нужно лететь на другой край земли, чтобы увидеть, что территория морских льдов сокращается. И совсем недавно великие первооткрыватели пробирались сквозь них на своих кораблях, и толща льда была крепкой, мощной. В ней заключалась история нашей планеты. Да, это олицетворение прошлого, но это так важно для нашего выживания в будущем!»

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Для Альбана, таянье льдов — это неоспоримый и абсолютно реальный факт, который ни в коем случае нельзя недооценивать. «То, что происходит там, будет иметь прямые последствия здесь, у нас», — утверждает тот, кто мечтает однажды совершить нырок на Марсе. «В прибрежных городах этот процесс уже начался. Заполярье меняется и греется в два раза быстрее, чем климат в других частях планеты. Ученые сходятся во мнении, что совсем скоро на Северном полюсе вообще не будет льда летом».

Острова по всему миру рискуют оказаться под водой, как например Мальдивы, которые могут исчезнуть навсегда

Будучи оптимистом по натуре, наш дайвер-экстремал стремится все же быть реалистом, стараясь не скатываться в пессимизм. Если через столетие, при самых лучших прогнозах организации МГЭИК [прим. ред. Межправительственная группа экспертов по изменению климата], уровень мирового океана поднимется всего на 40 сантиметров (а не на 1,10 при худших прогнозах и до 5 метров в 2300 году), Альбан Мишон считает, что еще есть надежда на лучшее.

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«Монако и Лазурных берег окажутся под воздействием в ближайшие годы. Острова по всему миру рискуют оказаться под водой, как например Мальдивы, которые могут исчезнуть навсегда. Однако, человек всегда приспосабливался к окружающим условиям. Мы очень стойкие. Одной из главных целей моих экспедиций является желание засвидетельствовать красоту полярного мира для будущих поколений. Если мы хотим защитить планету, необходимо знать, как она эволюционировала».