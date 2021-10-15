











Всемирно известная актриса и хореограф Лорена Барикалла (Lorena Baricalla) скоро появится на телеэкранах США в своем новом реалити-шоу Lorena & Friends («Лорена и друзья»).

Звездная танцовщица, оперная певица, актриса… Когда начинаешь задавать вопросы Лорене Барикалле о ее карьере, голова идет кругом! Первые выступления в Балете Монте-Карло и на празднествах по случаю Дня Князя, создание собственной компании PromoArt Monte-Carlo Production, монтаж собственных шоу или даже мюзиклов… список длинный и не исчерпывающий!

Не удовлетворившись этим и без того насыщенным резюме, артистка приступает к новому приключению: Lorena & Friends, телешоу, которое скоро будет транслироваться в Соединенных Штатах.

Знакомство с Монако с новой стороны

Это телевизионное шоу из десяти эпизодов (по 22 минуты каждый) расскажет об артистке в ее необычной повседневной жизни. Помимо приключений Лорены, целью телешоу — являющимся симбиозом реальных фактов и вымышленных историй — также будет освещение Княжества и его событий.

Зрители смогут побывать за кулисами Monaco Yacht Show (Яхт-шоу Монако), Оперы Монте-Карло и «Отель де Пари» глазами Лорены, которая поделится своими воспоминаниями и забавными историями во время визитов.

Гастрономия, знаменитости и монакские мероприятия также должны получить свое экранное время. «Цель состоит в том, чтобы показать людям то, чего они не смогли бы увидеть сами без труда. И все это в дружеской и развлекательной форме. Я не хочу, чтобы у людей складывалось впечатление, что мы от кого то закрываемся, как будто мы являемся частью какой-то элиты. Цель — делиться прекрасным, искусством, качеством жизни, но всегда в непринужденной форме. Я не хочу дистанцироваться от людей», — говорит она.

© PromoArt Monte-Carlo Production

© PromoArt Monte-Carlo Production

© PromoArt Monte-Carlo Production

© PromoArt Monte-Carlo Production

© PromoArt Monte-Carlo Production Первый эпизод сериала был снят на Яхт-шоу Монако — © PromoArt Monte-Carlo Production

Новый вызов

Уже привыкшая к камерам благодаря своим передачам, ток-шоу и социальным сетям, этот новый вызов не испугал Лорену.

Когда американский телеканал JUL-TV Network связался с Лореной, она не колебалась ни секунды: «Любой проект всегда несет в себе элемент волнения и удовольствие от новизны, но вы неизбежно задаете себе вопросы. Получится ли все так, как мы хотим? Это вызов! Но не нужно отступать перед вызовом!»

Впоследствии десять эпизодов будут доступны на нескольких стриминговых платформах, таких как Apple TV, Amazon Prime или Roku TV. В ожидании телевизионной премьеры, зрители могут ознакомиться с первыми кадрами шоу в социальных сетях Лорены или из нашего с ней видео интервью.