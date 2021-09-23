











Танцевальная пара присоединилась к труппе в августе.

Большие помещения, огромные зеркала, обращенные прямо к стойке, пуанты, аккуратно расставленные у стен. В репетиционной студии балета Монте-Карло танцоры неустанно трудятся, готовясь к очередному выступлению. Среди артистов, наслаждающихся перерывом на обед, есть пара танцоров, которые приехали совсем недавно: Лаура и Жером Тиссеран. Оба присоединились к труппе Балета Монте-Карло в августе, прибыв из США,

Перед тем, как открыть для себя солнечное Монако, Лаура и Жером с двумя дочерями жили в Сиэтле. Там пара танцевала в Тихоокеанском северо-западном балете. Лаура родилась в Луизиане, поступила в Школу американского балета в Нью-Йорке, а затем присоединилась к труппе в Сиэтле. Жером родился в Лионе и ребенком начал обучение в Парижской опере. Затем он прошел стажировку в городском Балете Майами. После этого Жером учился в школе балета в Нью-Йорке, а позже танцевал со своей женой.

По другую сторону Атлантики Лаура и Жером познакомились с хореографом и директором Балета Монте-Карло Жан-Кристофом Майо (Jean-Christophe Maillot), а также с бывшей прима-балериной Бернис Коппьетерс (Bernice Coppieters). После двух успешных совместных работ над постановками «Ромео и Джульетты» и «Золушки», пара решила вернуться во Францию.

Нас потрясло, что мы можем работать в труппе, будучи мужем и женой.

Мечта становится реальностью

После просмотра был вынесен вердикт: Лаура и Жером Тиссеран приняты в труппу. «Мы были взволнованы и так счастливы», — вспоминает Лаура. «Нас потрясло, что мы можем работать в одной труппе, будучи мужем и женой. Это довольно редко встречается в мире балета. Это большая честь для нас, попасть в труппу», — добавляет она.

Для этой пары ставки были удвоены: Жером не представлял, чтобы кто-то один оказался в труппе. Для них это было «все либо ничего». «Ничего бы не вышло, мы оба танцоры, и впереди у нас еще несколько лет. Мы не хотели оказаться в ситуации, когда для одного все кончено, а для другого — нет», — говорит Жером.

Танцоры показывают поддержку и соучастие как в жизни, так и на сцене. «Это отдельная жизнь, совершенно особенная. Но действительно прекрасно, когда есть кто-то, кто понимает повседневную рутину танцора, что такое хорошее или плохое шоу», — с улыбкой говорит Жером. «Даже если мы не всегда будем танцевать вместе, когда это происходит, мы настолько близки, что может говорить друг с другом гораздо более искренне», — добавляет Лаура.

Даже находясь вместе, Жером и Лаура не забывают, что они — часть балетной труппы. Всего за несколько недель пара прекрасно вписалась в новый коллектив. Оба танцора считают, что им повезло, ведь коллеги так хорошо приняли их. Пара также особо ценит работу хореографа Жан-Кристофа Майо.



Для Лауры и Жерома самое важное — иметь возможность говорить откровенно, когда они работают вместе © Alice Blangero

Жан-Кристоф и его балеты обладают настоящим чувством детализации и характера. Это как игра в театре: главное — перевоплощение.

Ощущение от исполнения пьесы

Танцоров восхищает чувство постановки, присущее руководителю балета Монте-Карло. По словам Жерома Тиссерана, такой подход к танцу — это новый вызов. «Жан-Кристоф и его балеты обладают настоящим чувством детализации и характера. Это как игра в театре: перевоплощение — самый важный элемент. Вы действительно становитесь персонажем», — говорит он.

Следующим персонажем, которого Жером сыграет в Монако, станет Ромео Монтекки. По словам Жерома, эта роль под руководством Жана-Кристофа Майо воплощает «сотни эмоций: безумную любовь, печаль, тревогу». «Для нас это все ново — погрузиться в такой персонаж, почти забыть о шагах, не забывая о них на самом деле», — добавляет танцор.

Лаура в постановке будет не Джульеттой, а леди Капулетти, матерью героини. «Я люблю эту роль», — признается девушка. «В ней смешаны несколько динамик: она сильная, женственная, немного ранимая… Мне нравится работать над этой ролью с Бернис, которая играла ее в прошлом. Она так много передает нам!».

Прежде чем сыграть трагедию Шекспира на сцене Монако, труппа отправится на гастроли во Фрежюс, где покажет «Укрощение строптивой». Зимняя программа балета в Княжестве уже известна. Первые выступления в Монако состоятся в конце октября, билетные кассы уже открыты.