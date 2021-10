L’artista internazionale Lorena Baricalla arriverà presto sul piccolo schermo con il suo nuovo programma Lorena & Friends.

Ballerina, cantante lirica, attrice… Quando chiediamo a Lorena Baricalla della sua carriera, ci lascia a bocca aperta! Tra i ruoli da protagonista per il Balletto di Monte-Carlo e per le feste nazionali del Principato, la fondazione della sua casa di produzione PromoArt Monte-Carlo Production e il montaggio dei suoi spettacoli e musical… la lista sembra non finire mai!

Non ancora soddisfatta di questo curriculum già così fitto, l’artista ha deciso di imbarcasi in una nuova avventura: Lorena & Friends, un programma televisivo che sarà presto trasmesso negli Stati Uniti.

Far scoprire Monaco da una nuova prospettiva

Questa nuova serie di dieci episodi (22 minuti ciascuno) seguirà l’artista nella sua straordinaria vita quotidiana. Oltre a osservare le avventure di Lorena, l’obiettivo del programma televisivo, che è un ibrido tra un reality e una fiction, è anche quello di puntare i riflettori sul Principato e sui suoi eventi.

Lorena porterà gli spettatori dietro le quinte del Monaco Yacht Show, dell’Opera di Monte-Carlo e dell’Hôtel de Paris mentre racconta i suoi ricordi e alcuni aneddoti.

Anche la gastronomia, i personaggi di spicco e gli eventi di Monaco avranno i loro episodi dedicati. “L’obiettivo è quello di far scoprire cose che normalmente non si possono fare facilmente, ma in modo amichevole e simpatico. Non voglio dare l’impressione di essere distante, come se facessi parte di un’élite. Lo scopo è quello di condividere le cose belle, l’arte, la qualità della vita, ma sempre con semplicità. Non voglio creare distanza”, rassicura Lorena.

© PromoArt Monte-Carlo Production Il primo episodio della serie è stato girato al Monaco Yacht Show – © PromoArt Monte-Carlo Production

Una nuova sfida

Già abituata alle telecamere per via dei suoi spettacoli, dei talk show e dei social, Lorena non si è lasciata intimidire da questa nuova sfida.

Quando è stata contattata dall’emittente televisiva americana JUL-TV Network, non ha esitato neanche un secondo prima di accettare: “Qualsiasi progetto porta sempre con sé l’eccitazione e il piacere della novità, ma farsi delle domande è inevitabile. Andrà come speriamo che vada? È una sfida! Ma non bisogna tirarsi indietro di fronte a una sfida!

I dieci episodi saranno disponibili su diverse piattaforme di streaming, come Apple TV, Amazon Prime o Roku TV. Nell’attesa, gli spettatori possono già scoprire le prime immagini del programma sui canali social dell’artista oppure guardare la sua intervista realizzata da Monaco Tribune.