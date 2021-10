L’artiste internationale Lorena Baricalla sera prochainement sur les écrans dans le nouveau show Lorena & Friends.

Danseuse étoile, chanteuse lyrique, actrice… Lorsque l’on interroge Lorena Baricalla sur son parcours, il y a de quoi avoir le tournis ! Premiers rôles dans les Ballets de Monte-Carlo et pour les Fêtes du Prince, création de sa structure PromoArt Monte-Carlo Production, montage de ses propres spectacles, ou encore comédies musicales… la liste est longue et non exhaustive !

Loin de se contenter de ce CV déjà bien rempli, l’artiste se lance désormais dans une nouvelle aventure : Lorena & Friends, une émission télé qui sera bientôt diffusée aux États-Unis.

Faire découvrir Monaco sous un nouvel angle

Cette nouvelle série de dix épisodes (de 22 minutes chacun) mettra l’artiste en scène dans son quotidien extraordinaire. Au-delà des aventures de Lorena, le but du TV show – à mi-chemin entre la réalité et la fiction – sera aussi de mettre en avant la Principauté et ses événements.

Les spectateurs pourront ainsi découvrir tour à tour les coulisses du Monaco Yacht Show, de l’Opéra de Monte-Carlo ou encore de l’Hôtel de Paris à travers le regard de Lorena, qui partagera ses souvenirs et anecdotes au fil des visites.

La gastronomie, les personnalités et les événements monégasques devraient aussi avoir droit à leurs épisodes. « Le but est de faire découvrir des choses que les gens ne pourraient pas faire facilement, mais de façon amicale et sympathique. Je ne veux pas donner un côté distant, comme si on faisait partie d’une élite. Le but est de partager les belles choses, l’art, la qualité de la vie, mais toujours simplement. Je ne veux pas créer de distance », assure la jeune femme.

© PromoArt Monte-Carlo Production Le premier épisode de la série a été tourné au Monaco Yacht Show – © PromoArt Monte-Carlo Production

Un challenge à relever

Déjà habituée aux caméras grâce à ses spectacles, aux talk-shows et aux réseaux sociaux, ce nouveau défi n’a pas effrayé Lorena.

Contactée par la télévision américaine JUL-TV Network, l’artiste n’a pas hésité une seule seconde avant d’accepter : « tout projet porte toujours en lui une part de surexcitation et de plaisir de la nouveauté, mais on se pose forcément des questions. Est-ce que ça va marcher comme on le souhaite ? C’est un challenge ! Mais il ne faut pas reculer devant les challenges ! »

Les dix épisodes seront disponibles par la suite sur plusieurs plateformes de streaming, telles que Apple TV, Amazon Prime ou Roku TV. D’ici là, les spectateurs peuvent découvrir les premières images du show sur les réseaux sociaux de l’artiste ou son interview filmée réalisée par Monaco Tribune.