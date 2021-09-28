











Журналисты Monaco Tribune отправились на Яхт-шоу, чтобы показать вам, как проходило мероприятие.

Яхт-шоу в Монако проходило 22-25 сентября на радость любителям яхтинга. В условиях ограничения Covid-19 мероприятие собрало около сотни яхт, более 440 компаний, 340 стендов на набережной и около 40 национальностей.

Генеральный менеджер Яхт-шоу Монако Гаэль Талларида (Gaëlle Tallarida) в комментарии для нашего видео высоко оценил мероприятие: «Моя оценка очень позитивная, поскольку здесь присутствуют хорошие клиенты».

В нашем видео — Сабрина Монтелеоне-Оейно (Sabrina Monteleone-Oeino), создательница монегасской компании Sabrina Monte-Carlo, занимающейся дизайном интерьеров яхт, а также Дэн Лавора (Dan Lavore), менеджер по коммуникациям Monte-Carlo Automobiles, представляющий две новые модели «summer» и «mig20». Наконец, мы сможете увидеть Лию Рива (Lia Riva), менеджера легендарной компании Riva Monaco Boat Service, основанной в Княжестве более 60 лет назад.