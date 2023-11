Johanna Houdrouge: “Si può gestire tutto, vita privata e vita professionale, è una questione di organizzazione”.

Vicepresidentessa di Mercure International, presidentessa dell’Association Monégasque des Femmes Chefs d’Entreprises e madre di tre figli, Johanna Houdrouge desidera incoraggiare tutte le donne a diventare imprenditrici.

“Con il terzo figlio maschio in arrivo e un padre e un fratello alla guida dell’azienda al mio fianco, vivo ogni giorno la natura complementare di uomini e donne!”. Così Johanna Houdrouge, vicepresidentessa di Mercure International, si descrive con ironia. Con sede a Monaco dal 1986, Mercure International è specializzata nella realizzazione e gestione di centri commerciali in Africa occidentale e centrale.

Avvocato di formazione, Johanna Houdrouge non aveva inizialmente previsto di entrare nell’azienda di famiglia: “Ho studiato legge a Parigi e ho esercitato la professione di avvocato per circa dieci anni. (…) Ho sempre sognato di fare l’avvocato e di indossare la toga. Ho realizzato il mio sogno: ho difeso in un processo. Ed è proprio quello che mi piace fare, difendere. Poi, per forza di cose, visto che avevamo l’azienda di famiglia, era importante che me ne occupassi. Non potevo fare entrambe le cose contemporaneamente, così ho deciso di abbandonare la toga, non senza rimpianti, per dedicarmi alla gestione legale dell’azienda”.

Avvocato di formazione, Johanna Houdrouge ha prestato giuramento come avvocato nel 2008 – DR

Una donna impegnata sul campo

Specializzata in diritto commerciale africano e originaria del Senegal, si occupa di tutti gli aspetti legali dell’azienda, lavorando a fianco di importanti marchi come Super U, Casino, L’Occitane en Provence, Hugo Boss, Nespresso e FNAC. “L’obiettivo è fornire al continente africano centri commerciali con rivenditori internazionali a misura d’uomo. Siamo particolarmente orgogliosi di aver ottenuto il franchising di FNAC, perché ora è il primo negozio di elettronica di standard europeo in Africa”, spiega.

È un lavoro impegnativo, che a volte richiede viaggi nei 17 Paesi in cui Mercure International opera, tra cui Senegal, Camerun, Costa d’Avorio, Gabon, Marocco, Tunisia, Algeria e Congo Brazzaville.

Il centro commerciale Sahm di Dakar, in Senegal, con il nuovo negozio Super U, inaugurato il mese scorso – DR Centro commerciale Grand Fleuve nel Congo Brazzaville – DR Johanna Houdrouge al cantiere di Super U a Yaoundé, in Camerun, lo scorso febbraio – DR La Super U di Yaoundé è stata inaugurata a maggio 2023 – DR Mercure International lavora in 17 paesi africani – DR

Johanna Houdrouge ricorda un viaggio in Congo, dove Mercure International ha installato la prima scala mobile del Paese, in un centro commerciale di due piani. “I clienti avevano molta paura di prendere la scala mobile, quindi è diventata un’esperienza a sé stante. Mi ha fatto una grande impressione vedere che ciò che diamo per scontato in Europa non lo è necessariamente nei loro paesi”, sorride.

Ma uno dei risultati di cui va più fiera è stata la realizzazione di N’Kids. Un’area giochi al coperto dove i genitori possono lasciare i figli mentre fanno la spesa, chiamata così in onore dei suoi due figli, Nael e Nolan: “Dovete sapere che nel Congo Brazzaville non c’era uno scivolo all’aperto. La loro curiosità e la loro gioia mi hanno davvero commosso”.

Johanna Houdrouge ha creato N’Kids per permettere ai bambini di giocare in sicurezza mentre i genitori fanno la spesa, come qui nel Congo Brazaville- DR

Diversi ruoli nel Principato

Tutto questo lavoro sul campo “è una sfida, lo riconosco. Ma è anche un’esperienza molto interessante. E anche se a volte mi manca difendere i clienti in tribunale, mi piace essere un’imprenditrice.”

Più che realizzata, Johanna Houdrouge è molto impegnata, non solo con imprenditrice, ma più in generale nel tessuto economico e sociale monegasco. Nel 2019, ha ricevuto il premio di “Donna imprenditrice dell’anno” al Congresso mondiale delle donne imprenditrici di Lima.

Membro del Comitato direttivo del Monaco Economic Board (MEB), Presidentessa del Syndicat Monégasque des Établissements de Négoce International (SNEMI), Vicepresidentessa dell’associazione Children of Africa e membro fondatore e Vicepresidentessa del CEMA, dal 2020 Johanna Houdrouge è anche Presidentessa dell’Association des Femmes Chefs d’Entreprises de Monaco (AFCEM).

Eletta per un primo mandato triennale e poi rieletta per un secondo e ultimo mandato nel 2023, Johanna Houdrouge è, all’età di 40 anni, la più giovane Presidentessa nella storia dell’AFCEM. “Quando sono entrata a far parte dell’associazione, all’età di 25 anni, ero il membro più giovane. Quando mi sono iscritta, ho incontrato donne che avevano creato le loro imprese e avevano corso dei rischi. Come abbiamo visto con il Covid, i rischi dell’imprenditoria non sono indifferenti. Questo mi ha fatto venire voglia di impegnarmi ancora di più”, racconta.

La Principessa Charlène ha assistito alla rielezione di Johanna Houdrouge come Presidentessa dell’AFCEM il 27 giugno – © Alain Duprat

Promuovere il management femminile senza sminuire quello maschile

Il suo cavallo di battaglia? Promuovere il management femminile, senza sminuire quello maschile. “Uomini e donne sono biologicamente diversi”, afferma. “Dobbiamo sfruttare queste differenze per trasformarle in un vantaggio sul lavoro. Lo sperimento quotidianamente: lavoro con gli uomini. Riconosco le differenze tra questi due stili di gestione, che sono complementari. Credo che questa complementarietà vada a vantaggio di un’azienda, e anche dell’economia nel suo complesso. Per questo motivo sostengo anche la parità salariale e le pari opportunità tra uomini e donne sul posto di lavoro.

Con l’AFCEM, Johanna Houdrouge spera di contribuire all’ulteriore sviluppo dell’imprenditoria femminile nel Principato, dove il numero di donne imprenditrici è “in continua crescita”. Monaco conta, infatti, 60 donne dirigenti d’azienda, “il che non è poco viste le dimensioni del nostro Paese”.

A Monaco esiste un vero e proprio movimento di imprenditoria femminile e per me è molto importante rappresentare tutte queste donne che operano nei campi più disparati: assicurazioni, edilizia, trasporti, alta moda… Credo sia essenziale riconoscere il lavoro di queste donne che contribuiscono all’economia monegasca”, aggiunge.

È quindi naturale che da due anni l’AFCEM promuova l’imprenditoria femminile tra le giovani generazioni, organizzando per l’8 marzo Girl Boss, un evento di speed mentoring dedicato alle ragazze del Principato, in collaborazione con SheCanHeCan: “Per me è importante trasmettere questi valori alle ragazze più giovani. L’imprenditorialità infonde fiducia in se stessi: bisogna imparare a gestire la propria attività, i propri dipendenti, correre dei rischi…”.

Le madri sono le donne più organizzate sul lavoro

Un altro progetto di cui Johanna Houdrouge è particolarmente orgogliosa è la recente collaborazione con Monaco Boost. L’AFCEM ha accettato di ospitare gratuitamente per un anno alcune imprenditrici presso l’incubatore di Monaco, per incoraggiare l’imprenditoria monegasca e promuovere i giovani.

“Il numero di donne imprenditrici è in continuo aumento”, afferma entusiasta. “L’imprenditoria offre una flessibilità che rende più facille conciliare il lavoro con la vita familiare, anche se questo comporta lavorare di più. (…) Io sono convinta che si possano avere una carriera e dei figli. Non è sempre facile e spesso si ha la sensazione di fare male entrambe le cose, ma è solo un’impressione. Mi batterò fino all’ultimo respiro: si può essere madri e lavorare sodo. Si può gestire tutto, vita privata e vita professionale, è una questione di organizzazione”.

Johanna Houdrouge – © Alain Duprat

E al di là della possibilità di conciliare vita familiare e professionale, Johanna Houdrouge è convinta che le donne più organizzate sul lavoro siano proprio le madri: “hanno una resistenza allo stress impressionante, una capacità di gestire gli orari, una flessibilità… Sono molto operative. Mi piace passare il tempo con i miei figli, mostrando loro che una donna può lavorare ed essere madre, e instillando in loro i valori dell’uguaglianza tra uomini e donne. Ho una battaglia da combattere visto che non ho una figlia, e sono convinta che la visione delle donne debba essere espressa anche dagli uomini”.

Tra la carriera nell’azienda di famiglia, l’impegno nell’AFCEM, le varie attività sociali e, naturalmente, l’educazione dei figli, Johanna Houdrouge trova anche il tempo per fare sport. Appassionata di corsa e di sport invernali, due anni fa ha persino partecipato a una mezza maratona: “Lo sport dà fiducia in se stessi tanto quanto il lavoro. La crescita personale che deriva dallo sport aiuta a sviluppare una certa resilienza nel mondo del lavoro. Nella vita si può ottenere tutto, se si ha la volontà. Bisogna perseverare, non arrendersi mai, e questi sono i valori che si ritrovano nello sport”.

Circondata da un nuovo team molto coinvolto nei progetti futuri dell’AFCEM, che l’anno prossimo festeggerà il suo ventesimo anniversario e che a novembre parteciperà al congresso annuale della rete mondiale delle donne imprenditrici a Parigi, Johanna Houdrouge non pensa per il momento di tornare a vestire i panni dell’avvocato. “Non si può fare tutto”, conclude. “Ho dei progetti, di cui ho bisogno, ma riguardano l’azienda e non più un’aula di tribunale. Non si sa mai cosa ci riserva il domani però!”.